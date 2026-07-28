Duże piersi Georginy Rodriguez aż wylewały się z obcisłego topu! W takim stroju poszła grać w golfa

Georgina Rodriguez rozgrzała internet zdjęciami z pola golfowego, na którym pojawiła się wraz z Cristiano Ronaldo. Zamiast klasycznego nudnego polo i długich spodni, 32-latka włożyła różowy, mega obcisły dwuczęściowy komplet własnej marki Mimoa. Efekt? Top tak ciasny, że jej pełne piersi dosłownie walczyły o wolność przy każdym zamachu kijem.

Fani oszaleli. W komentarzach zaroiło się od komplementów, choć nie brakowało też głosów krytycznych wypominającej hiszpańsko-argentyńskiej piękności, że jej stroj nie miał nic wspólnego z dress code'em obowiązującym na polu golfowym. Georgina nie tylko pozowała na trawie, ale też zaległa sobie w tym kusym stroju, jakby to była plaża a nie pole golfowe.

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„Mimoa powstała, by towarzyszyć życiu w ruchu, z rodziną i momentami, które warto zapamiętać” – napisała pod postem.

A wy co sądzicie – golfowy look roku czy lekkie przegięcie?

GALERIA: Duże piersi Georginy Rodriguez aż wylewały się z obcisłego topu!

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