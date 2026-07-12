Biust Aryny Sabalenki aż wylewał się z bikini! Gorące zdjęcia z greckiej wyspy

Aryna Sabalenka na kortach Wimbledonu szybko straciła kolejną szansę na wielkoszlemowy triumf, odpadając z już w 4. rundzie. Liderka rankingu WTA przegrała 2:6, 6:7(2) z Naomi Osaką.

- Teraz chcę po prostu stąd pójść, kompletnie się upić, zapomnieć o tenisie i spróbować wrócić w lepszej formie - wypaliła Aryna Sabalenka po tej porażce.

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Zaraz potem była już na gorącej greckiej wyspie Mykonos, gdzie tradycyjnie spędza urlop przed kolejnymi wyzwaniami. Białorusinka nie byłaby sobą, gdyby na zasypała swojego konta na Instagramie gorącymi zdjęciami w skąpym bikini. Na Tiktoku wrzuciła też wideo, na którym wraz z przyjaciółką raczy się zimnymi drinkami w basenie.

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- Minuta dla siebie. Moja wersja terapii - komentowała Białorusinka.

Aryna Sabalenka urlop spędza oczywiście w towarzystwie jej narzeczonego Georgiosa Frangulisa. Zobaczcie zdjęcia liderki rankingu WTA z wakacji, prezentujemy je w naszej galerii.

GALERIA: Aryna Sabalenka odsłania ciało na wakacjach na Mykonosie

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