Biuściasta Georgina zajęła się Cristiano Ronaldo po klęsce na mundialu! Byczą się we dwoje

Po turniejowym rozczarowaniu słynna para postanowiła uciec od zgiełku i medialnej burzy, udając się na zasłużony odpoczynek po mundialu. Georgina, znana z aktywnego prowadzenia swoich mediów społecznościowych, nie zawiodła fanów i podzieliła się na Instagramie intymnym kadrem z wakacji. Na zdjęciu widać ją i Cristiano Ronaldo, którzy wspólnie opalają się i relaksują, starając się zapomnieć o sportowej porażce. Fotografia szybko stała się hitem, a fani z całego świata przesyłają parze słowa wsparcia.

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Cristiano Ronaldo po klęsce na mundialu byczy się już z biuściastą Georginą na wakacjach

Modelka od lat jest uznawana za największą fankę i opokę dla portugalskiego gwiazdora. Jej obecność i wsparcie są dla niego bezcenne, zwłaszcza w momentach zawodowych niepowodzeń. Po ostatnim gwizdku meczu z Hiszpanią, kamery uchwyciły smutek i łzy na twarzy Ronaldo, co poruszyło kibiców na całym świecie. Teraz, z dala od stadionów i presji, para ładuje akumulatory w swoim towarzystwie.

Wakacje w luksusowych warunkach to dla nich sprawdzony sposób na regenerację. Choć lokalizacja ich obecnego pobytu pozostaje na razie tajemnicą, zdjęcia publikowane przez Georginę świadczą o tym, że para spędza czas w rajskiej scenerii, ciesząc się słońcem i spokojem. To właśnie w ramionach ukochanej Ronaldo leczy rany po mundialu, który miał być zwieńczeniem jego spektakularnej kariery, a zakończył się kolejnym rozczarowaniem.

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Więcej zdjęć Cristiano Ronaldo i pięknej Georginy Rodriguez znajdziesz w naszej galerii.