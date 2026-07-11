MŚ 2026. Ivana Knoll w maciupeńkim staniku zagrzewa nowych ulubieńców! Takie wsparcie to skarb

Chorwacka modelka, która zyskała sławę podczas mundiali w 2018 i 2022 roku, nie przestaje zaskakiwać. Po tym, jak jej ojczysta drużyna pożegnała się z turniejem w dramatycznych okolicznościach, uwaga fanów skupiła się na tym, komu teraz będzie kibicować. Odpowiedź wydaje się oczywista, biorąc pod uwagę jej niedawną aktywność w mediach społecznościowych oraz publiczne wypowiedzi. Ivana Knoll opublikowała na swoim profilu nagranie z siłowni, gdzie w skąpym sportowym stroju wiosłuje na ergometrze, "trenując" przed najbliższym meczem Norwegii! Ten gest to czytelne nawiązanie do norweskich kibiców, których doping w stylu "wiosłowania wikingów" stał się absolutnym fenomenem i wiralem podczas MŚ 2026.

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Ivana Knoll w maciupeńkim staniku zagrzewa Norwegię na MŚ 2026

Wybór nowej drużyny nie jest przypadkowy. Latem 2023 roku Ivana spotkała się na Ibizie z największą gwiazdą reprezentacji Norwegii, Erlingiem Haalandem, a wspólne zdjęcie z tego spotkania obiegło media. Co więcej, w niedawnym wywiadzie już w trakcie mundialu przyznała, że to właśnie norweski napastnik wywarł na niej najlepsze wrażenie spośród wszystkich poznanych piłkarzy. Teraz, przed kluczowym meczem Norwegii z Anglią, Knoll postanowiła przypomnieć o tej znajomości, dając do zrozumienia, komu będzie kibicować.

"Chorwacja odpadła... więc trenuję moje norweskie świętowanie na sobotę i resztę Mistrzostw Świata!" - potwierdziła w opisie do nagrania.

Norwescy fani podbili serca kibiców na całym świecie swoim niezwykłym dopingiem, nazwanym "Viking Row". Polega on na synchronicznym imitowaniu wiosłowania, co ma symbolizować wspólną podróż łodzią wikingów. Rytuał stał się tak popularny, że dołączyli do niego nawet piłkarze po wygranych meczach, a nagrania z trybun zalały internet. Ivana Knoll, "wiosłując" na siłowni, w swoim stylu dołączyła do tej akcji! Efektowne zdjęcia chorwackiej miss mundialu znajdziesz w powyższej galerii.