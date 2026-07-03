MŚ 2026. Portugalia - Chorwacja: Ivana Knoll kibicowała w samym staniku i grzmi! "Przynajmniej graliśmy fair"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-03 10:08

Mecz Portugalia - Chorwacja w 1/16 finału MŚ 2026 na długo zostanie w pamięci z powodu kontrowersyjnych decyzji sędziowskich, które wywołały burzę. Emocji po bolesnej porażce nie kryje najsłynniejsza chorwacka kibicka, Ivana Knoll, która kibicowała rodakom w Toronto w samym staniku, a po ostatnim gwizdku wbiła szpilę rywalom i arbitrom!

  • Portugalia wygrała z Chorwacją 2:1 i awansowała do 1/8 finału MŚ.
  • Zwycięstwo zapewnił jej gol w 94. minucie, ale to nieuznana bramka na 2:2 ze 103. minuty budzi najwięcej emocji.
  • Kontrowersyjna decyzja o spalonym wzburzyła także Ivanę Knoll, słynną miss mundialu w Katarze.

MŚ 2026: Ivana Knoll grzmi po meczu Portugalia - Chorwacja

Hit 1/16 finału tegorocznego mundialu od początku był zacięty, a pierwszą bramkę zdobyli Chorwaci. W 53. minucie Ivan Perisić dał prowadzenie swojej drużynie. Radość nie trwała jednak długo, ponieważ w 68. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Portugalii, którego na gola zamienił Cristiano Ronaldo. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak w doliczonym czasie gry. Najpierw w 94. minucie zwycięską bramkę dla Portugalii zdobył Goncalo Ramos. Chorwaci rzucili się do ataku i w 103. minucie Josko Gvardiol umieścił piłkę w siatce, doprowadzając do euforii chorwackich kibiców. Niestety, po długiej analizie VAR, sędzia anulował gola, dopatrując się kontrowersyjnego spalonego. Decyzja ta rozwścieczyła chorwacką drużynę i kibiców!

MŚ 2026. Portugalia - Chorwacja: Gigantyczne kontrowersje! W 103. minucie odwołali gola na dogrywkę

Ivana Knoll w staniku w chorwacką szachownicę. Obok drugie zdjęcie modelki na stadionie. O meczu MŚ przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 41

Selekcjoner Zlatko Dalić na konferencji prasowej nazwał sędziowanie "fatalnym". Na trybunach w Toronto, jak na wszystkich poprzednich meczach Chorwacji, obecna była Ivana Knoll, która wspierała swój zespół ubrana w strój w narodowych barwach, składający się jedynie ze stanika i malutkiego krawata oraz legginsów. Modelka, która zyskała sławę podczas poprzedniego mundialu nie kryła swojego oburzenia po meczu.

Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wymowny wpis, odnosząc się do poczucia niesprawiedliwości: "Dumna z bycia Chorwatką. Przynajmniej graliśmy i strzeliliśmy bramki fair!". Jest to jednoznaczny komentarz do kontrowersyjnego sędziowania, o którym jeszcze długo będzie się mówić. Nie zmienia to faktu, że to drużyna Cristiano Ronaldo zagra w 1/8 finału z MŚ, a Luka Modrić i spółka wracają już do domu.

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru
Pytanie 1 z 20
Który piłkarz nie grał w Realu Madryt?

Ta treść jest częścią płatnej współpracy z Google w celu promowania Google Trends.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORTUGALIA
PIŁKA NOŻNA
IVANA KNOLL
MUNDIAL 2026
CHORWACJA