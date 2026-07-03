MŚ 2026. Portugalia - Chorwacja: Ivana Knoll kibicowała w samym staniku i grzmi! "Przynajmniej graliśmy fair"

Portugalia wygrała z Chorwacją 2:1 i awansowała do 1/8 finału MŚ.

Zwycięstwo zapewnił jej gol w 94. minucie, ale to nieuznana bramka na 2:2 ze 103. minuty budzi najwięcej emocji.

Kontrowersyjna decyzja o spalonym wzburzyła także Ivanę Knoll, słynną miss mundialu w Katarze.

MŚ 2026: Ivana Knoll grzmi po meczu Portugalia - Chorwacja

Hit 1/16 finału tegorocznego mundialu od początku był zacięty, a pierwszą bramkę zdobyli Chorwaci. W 53. minucie Ivan Perisić dał prowadzenie swojej drużynie. Radość nie trwała jednak długo, ponieważ w 68. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Portugalii, którego na gola zamienił Cristiano Ronaldo. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak w doliczonym czasie gry. Najpierw w 94. minucie zwycięską bramkę dla Portugalii zdobył Goncalo Ramos. Chorwaci rzucili się do ataku i w 103. minucie Josko Gvardiol umieścił piłkę w siatce, doprowadzając do euforii chorwackich kibiców. Niestety, po długiej analizie VAR, sędzia anulował gola, dopatrując się kontrowersyjnego spalonego. Decyzja ta rozwścieczyła chorwacką drużynę i kibiców!

MŚ 2026. Portugalia - Chorwacja: Gigantyczne kontrowersje! W 103. minucie odwołali gola na dogrywkę

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Selekcjoner Zlatko Dalić na konferencji prasowej nazwał sędziowanie "fatalnym". Na trybunach w Toronto, jak na wszystkich poprzednich meczach Chorwacji, obecna była Ivana Knoll, która wspierała swój zespół ubrana w strój w narodowych barwach, składający się jedynie ze stanika i malutkiego krawata oraz legginsów. Modelka, która zyskała sławę podczas poprzedniego mundialu nie kryła swojego oburzenia po meczu.

Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wymowny wpis, odnosząc się do poczucia niesprawiedliwości: "Dumna z bycia Chorwatką. Przynajmniej graliśmy i strzeliliśmy bramki fair!". Jest to jednoznaczny komentarz do kontrowersyjnego sędziowania, o którym jeszcze długo będzie się mówić. Nie zmienia to faktu, że to drużyna Cristiano Ronaldo zagra w 1/8 finału z MŚ, a Luka Modrić i spółka wracają już do domu.

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