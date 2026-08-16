Tak wyglądała 18-letnia Ewa Swoboda bez tatuaży! Te zdjęcia to absolutny hit!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-16 18:03

Ewa Swoboda znów zachwyciła, zdobywając na mistrzostwach Europy w Birmingham dwa medale - srebro na 100 metrów i brąz w sztafecie 4x100 m. Ciało charyzmatycznej sprinterki zdobi mnóstwo tatuaży. A jak wyglądała Ewa Swoboda, gdy miała 18 lat? Te zdjęcia to absolutny hit!

Ewa Swoboda do srebra indywidualnie dołożyła brąz w sztafecie i ma dwa medale ME w Birmingham. - Jestem z siebie dumna, że dałam radę. Dla mnie jest to wielki wyczyn. Ostatnie dwa lata były ciężkie. Cieszę się, że mogę biegać. Rok temu w sezonie halowym mówiłam, że już chcę kończyć, nie chcę trenować, bo jestem już zmęczona. To jest niesamowite, że to wszystko odwróciło się o 180 stopni. Jestem gotowa, żeby biegać szybko, przynajmniej następne dwa lata - stwierdziła dumna z siebie sprinterka.

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Ewa Swoboda znana jest z licznych tatuaży, które zdobią jej ciało. Zaczęła je robić już jako nastolatka. A my dotarliśmy do zdjęć 18-letniej Ewy Swobody z 2015 roku. Jak wyglądała ponad dekadę temu? Spójrzcie na archiwalne zdjęcia sprinterki – bez tatuaży, z naturalną urodą i uśmiechem dziewczyny, która dopiero zaczynała podbijać bieżnie. Te fotki to absolutny hit!

GALERIA: 18-letnia Ewa Swoboda bez tatuaży

Uśmiechnięta, 18-letnia Ewa Swoboda z medalami na szyi klaszcze w dłonie. O archiwalnych zdjęciach biegaczki przeczytasz w SE.
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