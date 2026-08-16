Najgorętsza bramkarka świata rozpala zmysły w za małych majtkach i staniku. Biust i pośladki prawie całe odkryte!

Najgorętsza bramkarka świata została modelką

Mikayla Demaiter mimo że profesjonalną karierę sportową już zakończyła, nie daje o sobie zapomnieć kibicom. Była bramkarka w hokejowym klubie Bluewater Hawks w 2019 roku zdecydowała się poświęcić karierze modelki. I chyba nie żałuje. Najgorętsza bramkarka świata w tej branży robi furorę, a jej profil na Instagramie śledzi grubo ponad 3 mln obserwatorów! Choć gdyby nie kontuzja, być może dziś Mikayla Demaiter grałaby w hokejowej reprezentacji Kanady.

Najpiękniejsza bramkarka świata rozpaliła wyobraźnię. Jak zmysłowa pani profesor z nocnych fantazji studentów

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- ogłosiła w mediach społecznościowych piękna bramkarka i rozpoczęła zupełnie nowy etap.

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Mikayla Demaiter odkrywa biust i pośladki

Obecnie Mikayla Demaiter znana jest przede wszystkim z gorących zdjęć, które zamieszcza w sieci. Fani regularnie mogą podziwiać niesamowite kształty najgorętszej bramkarki świata. Tym bardziej, że ta chętnie odkrywa najróżniejsze części swojego ciała. Modelka eksponuje m.in. biust i pośladki. Bardzo często Demaiter dobiera sobie zbyt małe majtki i stanik, co sprawia, że piersi i inne części ciała "wychodzą" przed obiektyw. Piękna bramkarka lubi też zaskoczyć swoimi skąpymi stylizacjami. Kiedyś na przykład pozowała w odważnym stroju kowbojki. Innym razem z kolei ubrała się jak gorąca pani profesor, która po nocach śni się studentom. Ostatnio Mikayla Demaiter znów bardzo mocno odsłoniła biust i pośladki. łatwo się domyślić, że sekcja komentarzy w profilu sportsmenki i modelki na Instagramie momentalnie zapłonęła. Te i inne ultrapikantne zdjęcia najgorętszej bramkarki świata pokazujemy w galerii.

Galeria: Mikayla Demaiter rozpala zmysły w za małych majtkach i staniku

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