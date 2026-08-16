Znany DJ pochwalił się dzieckiem. Takiej wiadomości fani się nie spodziewali

Dla C-BooLa to wyjątkowy moment. Artysta, znany z takich przebojów jak "Never Go Away", "Magic Symphony" czy "Wonderland", ma teraz zupełnie nową rolę - został tatą. Radosną informacją postanowił podzielić się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Choć Grzegorz Cebula od lat jest obecny na scenie i regularnie pojawia się na największych imprezach muzycznych, prywatne życie stara się trzymać z dala od blasku fleszy. Tym razem zrobił jednak wyjątek i przekazał fanom wiadomość, która z pewnością na długo pozostanie dla niego jedną z najważniejszych.

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Znany muzyk właśnie został tatą! Pokazał maleństwo w sieci

"Witaj Świecie" - napisał C-BooL przy fotografii dziecka. Krótki wpis wystarczył, by przekazać fanom najważniejszą wiadomość. Artysta po raz pierwszy tak wyraźnie podzielił się z obserwatorami jednym z najbardziej prywatnych i wzruszających momentów swojego życia.

Fotografia maleństwa natychmiast przyciągnęła uwagę internautów. C-BooL, który zazwyczaj koncentruje swoje media społecznościowe przede wszystkim na muzyce, koncertach i zawodowych projektach, tym razem zrobił wyjątek. Zamiast sceny, świateł i DJ-skiego konsolety pokazał swoim fanom kadr związany z narodzinami dziecka.

Pod publikacją szybko zaczęły pojawiać się gratulacje. Fani cieszą się szczęściem artysty i przesyłają mu oraz jego rodzinie mnóstwo ciepłych słów. Nic dziwnego - narodziny dziecka to dla wielu osób jeden z najbardziej przełomowych momentów w życiu.

"Gratuluję! Dużo zdrówka dla Ani i maleństwa!", "Gratulacje Kochani!! Dużo zdrówka dla malucha i dla Was" - czytamy w sekcji komentarzy.

W przypadku C-BooLa radosna wiadomość nabiera dodatkowego znaczenia. Grzegorz Cebula od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich DJ-ów i producentów. Na scenie działa od końca lat 90., a jego kariera nabrała tempa w kolejnych latach.

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