V Zlot Fanów "Rancza" za nami! Jeruzal opanowali miłośnicy serialu

Dla wielbicieli "Rancza" Jeruzal to miejsce szczególne. To właśnie tutaj przez lata powstawały sceny serialu, który zdobył ogromną popularność wśród Polaków. Nic więc dziwnego, że na V Zlot Fanów przyjechały osoby zafascynowane historią mieszkańców Wilkowyj. Na uczestników czekał cały dzień atrakcji. Były spotkania z aktorami, konkursy, koncerty, sportowe zmagania, jarmark oraz możliwość zdobycia autografów. W centrum wydarzeń znaleźli się także artyści związani z serialem, którzy spotkali się z publicznością.

Zobacz też: Gwiazdor serialu "Ranczo" nie odpuszcza Eurowizji! Pietrek chce startować aż do skutku?

Wilkowyje znów żyją! Tłumy fanów "Rancza" stworzyły niesamowity klimat

Zlot rozpoczął się jeszcze przed południem. Fani mogli sprawdzić się podczas biegu spod słynnej "Ławeczki", a uczestnicy nordic walking jako pierwsi ruszyli na trasę. Chwilę później wystartowali biegacze. Po zakończeniu sportowej rywalizacji przyszedł czas na wręczenie nagród.

Najważniejsza część imprezy rozpoczęła się w południe na placu przy ul. Latowickiej, tuż obok rynku w Jeruzalu. Od razu zrobiło się gwarno, bo na miejscu pojawili się fani, którzy doskonale znają serialowe historie i bohaterów.

Jedną z atrakcji były quizy wiedzy o "Ranczu". Najwięksi znawcy produkcji mogli udowodnić, że pamiętają nawet najdrobniejsze szczegóły dotyczące Wilkowyj i ich mieszkańców. Nie zabrakło także konkursu piosenki ranczerskiej "Wilkowyjce - Reaktywacja".

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście spotkania z aktorami. Publiczność miała okazję zobaczyć Violettę Arlak i Tomasza Gęsikowskiego, a następnie Ewę Kuryło i Piotra Pręgowskiego. Rozmowy z gwiazdami serialu były dla fanów wyjątkową okazją, by zobaczyć swoich ulubieńców na żywo i posłuchać historii związanych z pracą na planie.

Zobacz też: Grzegorz Wons odsłania kulisy życia prywatnego. Zbudował dom własnymi rękami

Nie zabrakło również muzyki. Życiaki Duo wykonało utwory znane z "Rancza", a później sceną zawładnęła Patricia Kazadi. Jej koncert był jednym z finałowych punktów wydarzenia.

Na uczestników czekał również Jarmark Folkowy. Można było spróbować lokalnych specjałów, kupić tradycyjne produkty i rękodzieło, a także zajrzeć na stoisko przygotowane specjalnie z okazji zlotu. Fani mieli szansę zdobyć autografy aktorów i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

W tym samym czasie sporo działo się również w pobliskich Mrozach. Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" przyciągnęła tam kolejne tłumy. Od rana nadawano "Lato z Radiem", później odbył się rodzinny piknik edukacyjny "Z życia wzięte", a po południu rozpoczęła się plenerowa potańcówka.

Wieczorem w Mrozach zorganizowano wielki koncert, na którym wystąpili m.in. Blanka, Kamil Bednarek, Alicja Szemplińska i Andrzej Piaseczny. Również sam Jeruzal stał się tego dnia telewizyjnym studiem. Z rynku nadawano "Pytanie na śniadanie", a później program "Polska na Tak". W centrum zainteresowania ponownie znalazło się "Ranczo" i jego kultowe lokacje.

Zobacz też: Piotr Pręgowski o wielkim powrocie "Rancza". "Tego się nie zapomina"

Zobacz naszą galerię: Jeruzal przeżył prawdziwe oblężenie! Wszystko przez "Ranczo"

43

Cezary Żak na planie Rancza