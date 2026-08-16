Tłumy ruszyły na koncert TVP! Markowska, Blanka i Bednarek porwali publiczność

Ależ się działo w Mrozach! Wielki koncert i tłumy pod sceną

W sobotę, 15 sierpnia 2026 roku, Mrozy tętniły życiem. Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" zawitała do miasta, zamieniając je na jeden dzień w wielką plenerową scenę. Organizatorzy zadbali o to, by atrakcji nie zabrakło zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Od samego rana można było spotkać ekipy telewizyjne i radiowe, podejrzeć pracę dziennikarzy oraz wziąć udział w przygotowanych wydarzeniach. Największe emocje czekały jednak wieczorem, kiedy rozpoczął się koncert pełen największych polskich przebojów.

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Dzień rozpoczął się od radiowego i telewizyjnego spotkania z publicznością. W Parku im. Piotra Starosty nadawano na żywo audycję "Lato z Radiem". Słuchacze mogli nie tylko posłuchać programu, ale także zobaczyć z bliska, jak wygląda jego realizacja w plenerze.

Nie zabrakło również rozmów o lokalnych atrakcjach, turystyce i historii regionu. Sporo miejsca poświęcono także "Ranczu", które już wkrótce ma powrócić na antenę TVP1. Mrozy i pobliski Jeruzal są przecież mocno związane z popularnym serialem, dlatego temat produkcji był jednym z ważniejszych punktów wydarzenia.

Na miejscu pojawili się także goście związani z "Ranczem", a publiczność mogła poczuć atmosferę znaną z ekranów telewizorów. Dla fanów serialu była to szczególna okazja, by znaleźć się w miejscach, które przez lata kojarzyli z Wilkowyjami.

W ciągu dnia na uczestników czekał piknik edukacyjny "Z życia wzięte". Były konkursy, animacje i gry dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali również eksperymenty, atrakcje związane ze sztuczną inteligencją oraz Escape Room. Chętni mogli więc nie tylko odpocząć przy muzyce, ale również sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć nową wiedzę.

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Po południu zrobiło się jeszcze bardziej muzycznie. Plenerowe wydanie "Muzycznego Lata z Radiem" poprowadził Marcin Kusy, a chwilę później przyszedł czas na wielką potańcówkę. Publiczność bawiła się przy muzyce Lazy Swing Band. Były tańce, uśmiechy i wspólna zabawa bez względu na wiek.

Prawdziwym finałem dnia był jednak koncert na placu przy tramwaju konnym przy ul. Tartacznej. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Publiczność mogła usłyszeć Patrycję Markowską, Kamila Bednarka, Blankę, Andrzeja Piasecznego, Pectus, Alicję, Kobranockę, Universe, Brathanki, Łukasza Zagrobelnego, Ewelinę Flintę oraz De Mono.

Każdy z artystów przyciągnął pod scenę swoich fanów. Nie zabrakło największych hitów, wspólnego śpiewania i tanecznych szaleństw. Atmosfera szybko zrobiła się naprawdę gorąca, a publiczność pokazała, że na takie koncerty czekała. Wydarzenie było również transmitowane na antenie TVP2 oraz w TVP VOD. Za prowadzenie koncertu odpowiadali Dagmara Kowalska, Robert Stockinger i Katarzyna Burzyńska.

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