"Lato z Radiem i Telewizją Polską" już 1 sierpnia w Poddębicach. Na scenie m.in. Roxie, Cleo, Natalia Szroeder

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Poddębicach - kto wystąpi?

Tegoroczna trasa niezmiennie przyciąga tysiące uczestników w całej Polsce, łącząc koncertowe emocje z rodzinną atmosferą oraz obecnością Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Tym razem wydarzenie odbędzie się na terenach przy ul. Mickiewicza 13, pomiędzy Termami Poddębice a zabytkowym Pałacem Grudzińskich.

Na scenie pojawi się imponująca plejada artystów:

Maciej Maleńczuk

Roxie Węgiel

Cleo

Afromental

Myslovitz

Kombii

Natalia Szroeder

Reni Jusis

Blue Café

Kaeyra

VIDEO

Gromee

Kuba Szmajkowski

Koncert poprowadzą: Łukasz Kadziewicz, Dagmara Kowalska, Aleksandra Żuraw.

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Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal

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TVP INFO

Program „Polska na Tak” w TVP Info poprowadzą Joanna Mąkosa i Wojciech Zawioła, którzy zaprezentują pasje mieszkańców Poddębic. Wśród gości programu będą m.in.: mistrzynie kuchni ze stowarzyszenia Stokrotka, muzycy z Orkiestry Dętej Poddębice oraz sportowcy klubów: Zdyszani, Bulls, a także Dragon, który przybliży wielokrotny mistrz świata w karate tradycyjnym Maciej Grubski. Niezwykłe talenty zaprezentują także Aktywni Seniorzy z Poddębickiego Domu Kultury i Sportu, miłośnicy jazdy na rolkach z klubu „KaRolki” oraz artystki z tanecznych zespołów Mażoretki Dalia Poddębice oraz Akademia Tańca Karolina Pawlak i Adra Dance Studio. Hymn „Polska na Tak” zaśpiewa utalentowana nastolatka z Poddębic – Joanna Banasiak.

POLSKIE RADIO

Tym razem Polskie Radio zawita do Poddębic i tradycyjnie zaprosi do wspólnej zabawy, pełnej atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Punktualnie o godz. 9.00 na terenie koncertowym obok Term Poddębice rozpocznie się plenerowe wydanie kultowej audycji „Lato z Radiem”. Program poprowadzą Dagmara Kowalska i Marcin Wojciechowski.W sobotniej audycji m. in. o tym, jak geotermia zmieniła Poddębice i dlaczego miasto uchodzi za jedno z najcieplejszych miejsc w Polsce. Słuchacze wybiorą się na wirtualny spacer po mieście i jego okolicach, odwiedzą renesansowy pałac Grudzińskich wraz z otaczającym go zabytkowym parkiem, zajrzą do ogrodów zmysłów i dowiedzą się, jakie inne miejsca warto zobaczyć. Nie zabraknie również propozycji dla miłośników spacerów z czworonogami oraz rodzinnego wypoczynku. Na amatorów aktywności na świeżym powietrzu czekać będą rowerowe szlaki i malownicze tereny nad rzeką Ner. W programie znajdzie się także muzyka na żywo. Plenerowe studio odwiedzą muzycy Orkiestry Dętej Poddębice – jednej z wizytówek miasta, a rozmowa poświęcona będzie historii zespołu, jego repertuarowi oraz roli, jaką orkiestry dęte nadal odgrywają w integrowaniu lokalnych społeczności i łączeniu pokoleń. Audycję odwiedzą także dziennikarze TVP Info, którzy opowiedzą o Miasteczku Zdrowia. Na miejscu będzie można skorzystać z porad ekspertów, konsultacji profilaktycznych oraz przekonać się, że dbanie o zdrowie może być proste i dostępne dla każdego.Od godz. 12.00 na uczestników czekać będzie rodzinny piknik edukacyjny „Z życia wzięte”, pełen atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się liczne konkursy, animacje i gry interaktywne, w tym „AUDIONAUCI” oraz Escape Room dla miłośników zagadek. W naszym naukowym miasteczku będzie można uczestniczyć w wielu eksperymentach, zmierzyć z AI czy ułożyć swój plan poprawy zdrowia.

O godz. 14.00 rozpocznie się plenerowe wydanie audycji „Muzyczne Lato z Radiem”, które poprowadzi Marcin Kusy. O godz. 16.00 na uczestników czekać będzie międzypokoleniowa potańcówka radiowej Jedynki z udziałem zespołu Lazy Swing Band. Muzycznym finałem wydarzenia będzie set DJ-a Sarnuli, twórcy viralowego remiksu „Polki Dziadek”.Transmisja koncertu „Lato z Radiem i Telewizją Polską” w sobotę od godziny 20:00 na antenie TVP ROZRYWKA a następnie o godz. 22:05 na antenie TVP2. Powtórka w niedzielę o 20:15 w TVP2.

Współorganizatorem wydarzenia jest Jedynka Polskie Radio. Patronami medialnymi są Super Express, Telemagazyn i NaszeMiasto.pl