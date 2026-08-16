Eurowizja zmienia zasady. Te przepisy uderzają w Ukrainę i Izrael

Nowe zasady eliminują z organizacji kraje w stanie konfliktu

Według nowych przepisów zwycięski kraj traci prawo do przygotowania wydarzenia, jeśli trwający konflikt zbrojny lub zawirowania geopolityczne zagrażają bezpieczeństwu jego obywateli czy sąsiadów. W takich sytuacjach Europejska Unia Nadawców zastrzega sobie możliwość zlecenia specjalistycznej oceny ryzyka. Następnie zarząd konkursu zadecyduje, czy bezpieczna organizacja show jest wykonalna na terytorium triumfatora. Gdy warunki okażą się niesprzyjające, obowiązki gospodarza zostaną przekazane innej telewizji. Ten wyznaczony nadawca weźmie na siebie cały ciężar logistyczny, od finansowania po techniczną realizację widowiska. Zastępczy organizator nie będzie też musiał działać jako pełnomocnik zwycięzcy, tworząc całe wydarzenie wyłącznie na własny rachunek.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2027 w Burgas! Organizatorzy zdradzili miejsce i datę konkursu

Podniesiono granicę wieku uczestników Eurowizji

Począwszy od 2027 roku, na eurowizyjnej scenie będą mogli stanąć wyłącznie artyści pełnoletni, co oznacza zmianę limitu wieku z dotychczasowych 16 do 18 lat najpóźniej w dniu pierwszej próby. Organizatorzy tłumaczą tę modyfikację rosnącą presją towarzyszącą udziałowi w imprezie. Europejska Unia Nadawców chce w ten sposób lepiej chronić młodych wykonawców i zapewnić im bezpieczniejsze warunki podczas trwania wydarzenia.

14

Precyzyjne wytyczne w sprawie wokali na żywo

Zmiany dotknęły również kwestii technicznych, a mianowicie zastosowania nagranych wcześniej ścieżek wokalnych, aby ujednolicić reguły dla wszystkich ekip. Główne założenie konkursu nadal obowiązuje – najważniejsze partie wokalne muszą bezwzględnie wybrzmieć na żywo. Choć dopuszczalne pozostają chórki puszczane z taśmy, to nie mogą one w żaden sposób wyręczać ani zbytnio wspomagać głównego artysty w śpiewaniu melodii wiodącej. Twórcy regulaminu chcą w ten sposób zachować prawdziwy charakter występów i zagwarantować fanom, że usłyszą autentyczny wokal swojego faworyta podczas każdego występu.