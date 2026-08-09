Gwiazdy znów olśniły Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie w Lublinie wystąpili m.in. Skolim, Sarsa i Stachursky - ZDJĘCIA

Gwiazdy w Lublinie na Lato z Radiem i Telewizją Polską [8.08]

Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kasia Kowalska, Smolasty, Skolim, Grzegorz Hyży, Sarsa, Stachursky, Viki Gabor i KSU - 8 sierpnia w Lublinie zaroiło się od gwiazd. Po ubiegłorocznym sukcesie i znakomitym przyjęciu przez publiczność, wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską ponownie zawitała do stolicy Lubelszczyzny. Legendarny Plac Zamkowy stał się miejscem wspólnego świętowania przy muzyce na żywo. A jak zaprezentowały się gwiazdy?

Pod względem kreacji i stylówek obyło się bez szaleństw. Justyna Steczkowska wystąpiła w swoim standardowym kostiumie, który doskonale zna każdy, kto choć raz widział jej show do "Gai". Stachursky casualowo - wdział czarne spodnie i czarną koszulę, a na nie zarzucił pikowaną kurtkę w kolorze wyrazistej czerwieni. Skolim pokazał się w koszulce z napisem "Boże chroń króla latino", a Kayah wyszła na scenę w kreacji w orientalny wzór. Zdjęcia z występów i czerwonego dywanu znajdziecie w poniższej galerii.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską 15.08. Kto wystąpi w Mrozach?

A już za tydzień trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską przeniesie się do Mrozów. Na scenie w sobotę 15 sierpnia wystąpią: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Blanka, Andrzej Piaseczny, Pectus, Alicja, Kobranocka, Universe, Brathanki, Łukasz Zagrobelny i Ewelina Flinta, De Mono. Potem czekają nas jeszcze trzy koncerty - gwiazdy odwiedzą Tarnów, Gołdap i Białe Błota, gdzie 5 września odbędzie się wielkie zwieńczenie tegorocznej wakacyjnej trasy.

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