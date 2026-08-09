Urodziny zmieniły się w koszmar! W katastrofie śmigłowca zginęły cztery osoby

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-09 7:13

To miało być miłe chwile, spędzone podczas urodzinowej wycieczki. Niestety skończyły się ogromną tragedią. Cztery osoby zginęły w dramatycznej katastrofie śmigłowca. Na pokładzie znajdowała się trzyosobowa rodzina turystów oraz pilot maszyny.

Ciemna sylwetka helikoptera w locie na tle jasnego nieba. O katastrofie w Brazylii przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Tragedia w górzystym terenie

Do wypadku doszło w górzystym, porośniętym gęstą puszczą rejonie Parku Narodowego Tijuca niedaleko Rio de Janeiro w Brazylii. To miejsce popularne wśród turystów, ale jednocześnie wyjątkowo trudne dla służb ratunkowych. Helikopter zapalił się i spadł z nieustalonych jeszcze przyczyn — przekazali brazylijscy strażacy.

Rodzinna wycieczka zakończona koszmarem

Według ustaleń konsulatu Kolumbii na pokładzie znajdowały się trzy kobiety należące do jednej rodziny. Przyleciały, by uczcić 15. urodziny córki jednej z pasażerek. Dziewczynka ocalała tylko dlatego, że maszyna mogła zabrać jedynie trzy osoby — czekała na swoją kolej wraz z ojcem. W katastrofie zginęły jej babcia, ciotka i kuzynka. Wszystkie ofiary spłonęły żywcem.

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Pilot również nie przeżył

Czwartą ofiarą był pilot śmigłowca. Służby podkreślają, że przyczyny tragedii pozostają nieznane. Śledczy analizują zarówno stan techniczny maszyny, jak i warunki panujące w chwili lotu. Dochodzenie prowadzą lokalne służby oraz konsulat Kolumbii.

Katastrofa w pobliżu słynnej Vista Chinesa

Do zdarzenia doszło niedaleko Vista Chinesa — repliki chińskiej pagody stojącej na szczycie wzgórza, skąd rozciąga się spektakularna panorama Rio de Janeiro. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w okolicy, przyciągające turystów z całego świata.

Wstrząs wśród turystów i lokalnej społeczności

Informacja o tragedii błyskawicznie obiegła media. Rodzinna wycieczka, która miała być radosnym świętowaniem, zakończyła się niewyobrażalnym dramatem. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg katastrofy, a brazylijskie służby apelują o ostrożność podczas lotów nad górzystymi terenami Parku Tijuca.

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Helikopter spadł do Wisły w Zakroczymiu
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