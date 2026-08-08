Dzik zatrzymał metro! Okolice parlamentu w chaosie

Dzik wszedł do metra w centrum Budapesztu. Zablokował ruch pociągów

Dzik dostał się na stację metra na Węgrzech! Niestety źle się to dla niego skończyło. Dziki zwierzak wpadł na perony dziś, w sobotę 8 sierpnia na stacji metra przy Placu Kossutha w centrum Budapesztu. Przy placu stoi budynek parlamentu. Dzik ważył około 60 kilogramów. W internecie pojawiło się nagranie pokazujące zwierzę, które najpierw znalazło się na placu, a później zeszło ruchomymi schodami do metra. Na stacji niestety doszło do zderzenia zwierzęcia z pociągiem. Służby ratunkowe przekazały, że dzik utknął pod kabiną maszynisty. Mimo potrącenia przeżył. Później zwierzę zostało jednak zastrzelone – poinformowała węgierska agencja MTI.

Dzik zatrzymał metro. Chaos komunikacyjny w Budapeszcie

Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia dla pasażerów. Konieczne było zamknięcie centralnego odcinka drugiej linii budapesztańskiego metra. Budapeszteński zarząd komunikacji miejskiej BKK poinformował, że między placem Deak Ferenc a dworcem Deli zamiast metra uruchomiono autobusy zastępcze. Do nietypowej sytuacji odniósł się także burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony. „Z powodu dzika konieczne było zorganizowanie dodatkowych autobusów na trasie linii metra M2. Sam bym nie uwierzył, że kiedykolwiek będę musiał pisać o czymś takim” – napisał na Facebooku. Jak przyznał, na razie nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę dostało się na stację przy Placu Kossutha. Burmistrz zapewnił jednocześnie, że służby miejskie pracują nad jak najszybszym przywróceniem normalnego ruchu. Linia M2 przebiega przez centrum Budapesztu, dlatego pojawienie się dzika na jednej ze stacji wpłynęło na ruch na większym odcinku trasy. Pasażerowie musieli korzystać z uruchomionej przez miasto komunikacji zastępczej.

Sonda Czy spotkałeś kiedyś dzika? TAK NIE

Metrózni indult egy vaddisznó Budapesten, elgázolták, túlélte, majd egy vadász lelőtte https://t.co/t6pBzvqjDq pic.twitter.com/u7G8hmX8h2— andybandy2903 R!💤 🌿👣 (@AndyBandy1954) August 8, 2026

QUIZ. Dzik jest dziki, dzik jest zły... Znasz te słynne wierszyki dla dzieci? Pytanie 1 z 10 "Dzik jest dziki, dzik jest zły..." Dzik ma bardzo długie kły Dzik ma bardzo ostre kły Dzik ten weźmie cię na kły Następne pytanie