Dramatyczne chwile na lotnisku. Dreamliner cudem uniknął katastrofy!

Groźne chwile na lotnisku w Monachium

W sobotnie popołudnie (15 sierpnia) Boeing 787-9 Dreamliner linii Vietnam Airlines, lecący jako lot VN34 do Hanoi, był dosłownie o krok od katastrofy. Nagrania, które obiegły media społecznościowe, pokazują, jak samolot przejechał przez cały czterokilometrowy pas startowy, wyjeżdżając poza jego obszar. Maszyna wzbiła się w powietrze w ostatnim momencie, wzniecając tumany kurzu. Chwilę po starcie załoga natychmiast powiadomiła wieżę lotniska o konieczności lądowania.

🔴 Le Boeing 787-9 de Vietnam Airlines a pu se poser en toute sécurité à l’aéroport de Munich.L’avion quitté la piste, et est désormais entouré des véhicules de secours.Certains pneus ont éclaté à l'atterrissage, et des dégâts sont visible sur l’appareil.📹 @airlivenet https://t.co/ssIjVd42Sg pic.twitter.com/PH1dfyxnXB— air plus news (@airplusnews) August 15, 2026

Awaryjne lądowanie

Po dramatycznym starcie Dreamliner spędził półtorej godziny, krążąc nad Bawarią i zrzucając paliwo. W końcu, w asyście lotniskowej straży pożarnej, awaryjnie wylądował w Monachium. Jak donosi dziennik „Bild”, naoczni świadkowie obserwowali gęsty dym wydobywający się z podwozia, a także zgłaszali pęknięcie kilku opon.

- Po starcie samolot zgłosił problemy techniczne i zawrócił do Monachium. Po lądowaniu samolot nie był w stanie samodzielnie zjechać z pasa startowego i obecnie go blokuje. W związku z tym północny pas startowy jest zamknięty do odwołania - poinformowała „Bild”, rzeczniczka lotniska Franziska Lyne.