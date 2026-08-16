Maja Hyży odsłoniła się na wakacjach. Takiej reakcji fanów się nie spodziewała

Maja Hyży najwyraźniej nie zamierza marnować ani chwili z wakacyjnego urlopu. Wokalistka chętnie dzieli się z obserwatorami zdjęciami i nagraniami z wypoczynku, a najnowsza publikacja zdecydowanie przyciągnęła uwagę. Artystka zaprezentowała się przed kamerą w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Nie ograniczyła się jednak do zwykłego pozowania. Włączyła muzykę i zaczęła tańczyć, pokazując przy okazji swoją plażową stylizację. Wszystko odbyło się w atmosferze luzu, słońca i wakacyjnej beztroski.

Zobacz też: Maja Hyży nagrywa, jak z psem na kolanach wiezie czworo dzieci na wczasy. Internauci się WŚCIEKLI

Maja Hyży pręży się w bikini. Tak spędza wakacje!

Na nagraniu Maja Hyży wygląda na wyraźnie zrelaksowaną. Uśmiecha się do kamery, wykonuje kilka tanecznych ruchów i prezentuje bikini, które wybrała na słoneczny dzień. Wokalistka postawiła na stylizację mocno kojarzącą się z urlopem, a całość uzupełniła dodatkami, które sprawdziłyby się podczas wypoczynku nad wodą. Uwagę obserwatorów szybko zwróciła również jej figura. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy, w których fani komplementowali piosenkarkę. Niektórzy zachwycali się jej energią, inni zwracali uwagę na uśmiech i wygląd.

Maja Hyży od dawna otwarcie opowiada o swojej drodze do zaakceptowania własnego ciała. Jako mama czworga dzieci doskonale wie, jak dużym wyzwaniem dla organizmu mogą być kolejne ciąże i okres karmienia. Piosenkarka nie ukrywała, że po latach macierzyństwa chciała odzyskać nie tylko dawny wygląd, ale przede wszystkim komfort i dobre samopoczucie.

Wokalistka zdecydowała się również na zabiegi chirurgii plastycznej. Wcześniej publicznie mówiła o swojej metamorfozie i powodach, dla których podjęła taką decyzję. W jej przypadku jednym z ważnych etapów była plastyka brzucha. Hyży podkreślała, że zależało jej na zmianie tego, co po ciążach stało się dla niej źródłem dyskomfortu. Artystka nie zamierza jednak ukrywać efektów swojej przemiany. Wręcz przeciwnie - coraz częściej publikuje zdjęcia, na których pokazuje swoje ciało i udowadnia, że czuje się ze sobą dobrze.

Zobacz też: Wytatuowana Hyży i Cichopek z mężem na kobiecej gali. Uwagę zwracały obcisłe kreacje

Zobacz naszą galerię: Maja Hyży pręży się w bikini. Tak spędza wakacje!

39

Sonda Maja Hyży na Eurowizji - dobry pomysł? Tak Nie