Maja Staśko urodziła. Pokazała w sieci pierwsze zdjęcia z maleństwem! Zobaczcie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-02 10:54

Maja Staśko została mamą. Aktywistka i publicystka przez wiele miesięcy dzieliła się z obserwatorami niezwykle osobistą historią walki o dziecko, a teraz przekazała długo wyczekiwaną nowinę. W czwartek, 2 lipca, poinformowała na swoim profilu na Facebooku, że na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Pokazała urocze ujęcia z maleństwem.

Maja Staśko została mamą. Jej pierwsze dziecko już jest na świecie!

Maja Staśko z niecierpliwością i pewnym niepokojem, ale i ogromną radością czekała na ten moment. 2 lipca ogłosiła, że została mamą.

Przyfrunęło do nas największe szczęście i spełnienie marzeń. Mama, tata i cała rodzina kocha Cię najbardziej na świecie! - napisała we wzruszającym wpisie, do którego dołączyła zdjęcia z maleństwem.

Pod publikacją błyskawicznie pojawiły się gratulacje od internautów i osób ze świata show-biznesu.

"Marzenia jednak się spełniają... Witaj okruszku", "Gratulacje! Cieszę się razem z Tobą!", "Maluchowi gratulujemy Mamy!", "Gratulacje, dużo szczęścia i zdrowia dla was", "Dużo zdrówka dla Was, spokoju i jak najwięcej przespanych nocy" - pisali internauci.

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Nie było łatwo

Droga Staśko do macierzyństwa nie była łatwa. Maja od dawna otwarcie opowiadała o swoich problemach zdrowotnych, diagnozie endometriozy oraz długich staraniach o ciążę. Nie ukrywała także, że zdecydowała się na procedurę in vitro. Regularnie relacjonowała kolejne etapy leczenia i podkreślała, że chce wspierać inne kobiety zmagające się z podobnymi doświadczeniami.

Przez ten rok cały, moje życie było podporządkowane wizytom lekarskim, lekom, zastrzykom. (...) To bardzo trudna droga. Czasem piękna, a często męcząca, bolesna i okropna. Samotna. Nigdy nie wiesz, czy w końcu się uda - pisała w sieci.

Procedury i badania były bardzo kosztowne - i mowa nie tylko o kwestiach psychologicznych, ale i finansowych. Maja wydała ponad 30 tysięcy złotych! Jesienią ubiegłego roku ogłosiła jednak, że jest w ciąży. Od tego momentu na jej profilach społecznościowych pojawiały się zdjęcia z rosnącym brzuszkiem oraz szczere wpisy o radościach i wyzwaniach związanych z oczekiwaniem na dziecko. Pokazywała przygotowania do porodu i nie kryła ogromnych emocji towarzyszących spełnianiu największego marzenia.

Teraz ten wyjątkowy rozdział właśnie się rozpoczął. Narodziny pierwszego dziecka Staśko wywołały ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Pod wpisem nie zabrakło ciepłych słów, życzeń zdrowia i gratulacji od fanów oraz znanych osób. Sama świeżo upieczona mama nie kryła wzruszenia, podkreślając, że narodziny dziecka są dla niej "największym szczęściem i spełnieniem marzeń". Gratulacje!

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