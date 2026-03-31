Maja Staśko stanęła na ślubnym kobiercu. Radosne wieści z życia znanej aktywistki

Maja Staśko, która od lat angażuje się w żarliwe debaty na tematy polityczne i społeczne - przede wszystkim feministyczne, postanowiła podzielić się radosną nowiną z własnego życia. Krótki, ale niezwykle emocjonalny komunikat o zawarciu związku małżeńskiego natychmiast przyciągnął uwagę internautów, wywołując lawinę serdecznych gratulacji.

Urodzona w 1990 roku działaczka ukończyła studia polonistyczne, a jej naukową specjalizacją jest współczesna poezja polska. Szerszej publiczności dała się jednak poznać przede wszystkim jako nieustępliwa aktywistka walcząca o prawa kobiet, dostęp do aborcji oraz nagłaśniająca problemy przemocy i edukacji seksualnej. Swoją rozpoznawalność wykorzystała również w oktagonie, biorąc udział w galach freak-fightowych federacji High League. Maja Staśko jest stałą bywalczynią protestów, chętnie gości w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, a także wydaje książki o tematyce społecznej.

Maja Staśko wzięła ślub. Aktywistka spodziewa się też dziecka

Kwestia procedury in vitro oraz walka o jej powszechną dostępność dla par zmagających się z niepłodnością to jeden z czołowych postulatów aktywistki. W 2024 roku influencerka zabrała nawet głos w tej sprawie na forum Parlamentu Europejskiego. Sama marzyła o macierzyństwie, co ostatecznie udało się zrealizować właśnie dzięki zapłodnieniu pozaustrojowemu. Zaledwie dwa tygodnie temu 35-latka brylowała na salonach, eksponując wyraźnie zaokrąglony brzuch. Zapowiedziała wówczas szybkie zamążpójście, choć pierwsze sygnały o ślubnych planach dawała już w styczniu, publikując fotografię z Urzędu Stanu Cywilnego. Sama ceremonia zaślubin odbyła się 31 marca. Staśko zamieściła w sieci tylko jedno zdjęcie opatrzone krótkim opisem. Tożsamość jej partnera owiana jest tajemnicą, choć wiadomo, że w kwietniu 2025 roku para odebrała klucze do swojego wspólnego lokum.

"Dziś zostałam żoną mojego ukochanego człowieka" - czytamy na Instagramie aktywistki.

Pod postem znanej feministki błyskawicznie zaroiło się od ciepłych słów i życzeń od wiernych fanów. Teraz świeżo upieczona żona skupi się na przygotowaniach do powitania na świecie swojego pierwszego dziecka.

