Kim jest piłkarz, z którym spotyka się Julia Wieniawa? Hervé Matthys to belgijski przystojniak!

Julia Wieniawa spotykała się już z aktorami i muzykami, a teraz przyszedł czas na sportowca. Gwiazda jest widywana z przystojnym piłkarzem z innego kraju, który na miejsce kolejnego etapu swojej kariery wybrał Polskę. Kim jest Hervé Matthys? Postanowiliśmy zajrzeć do jego życiorysu.

27-letnia gwiazda debiutowała aktorsko w młodym wieku, a szerszej publice dała się poznać chociażby za sprawą roli w serialu "Rodzinka.pl". Z czasem Julia Wieniawa podbiła polski show biznes. Internauci do dziś śledzą nie tylko jej zawodowe poczynania jako aktorki, piosenkarki czy jurorki w programie "Mam Talent!", ale też z wypiekami na twarzy interesują się jej życiem uczuciowym. Wieniawa tworzyła na przestrzeni lat związki z Antkiem Królikowskim, Nikodemem Rozbickim czy Aleksandrem Baronem.

Niedawno wszystkim wydawało się, że Julia zakończyła erę singielki i związała się z muzykiem Kubą Karasiem, który odwiedzał ją w jej leśnej willi. Sam artysta zapewnił jednak w jednym z wywiadów, że nie jest w żadnym związku. Prawda o nowym chłopaku Wieniawy wyszła na jaw... przypadkiem. Internautka relacjonująca stylówki mieszkańców Warszawy uchwyciła ją w towarzystwie tajemniczego przystojniaka.

Jeszcze kilka miesięcy temu Julia Wieniawa powiedziała w rozmowie z TVN, że szuka miłości. Okazuje się, że już ją znalazła. Nasi paparazzi przyłapali ją w objęciach partnera podczas kolejnego spaceru ulicami stolicy. Ukochanym polskiej gwiazdy jest piłkarz Hervé Matthys.

Hervé Matthys - kim jest? [wiek, wzrost, pochodzenie, zarobki, Motor Lublin]

Przystojny chłopak Julii Wieniawy w styczniu skończył 30 lat. Hervé Matthys urodził się 19 stycznia 1996 roku w Brugii, niedaleko belgijskiego wybrzeża i granicy z Holandią. Piłką nożną interesował się od dzieciństwa, dołączając do lokalnych klubów. W 2012 roku zasilił juniorską drużynę RSC Anderlecht w Brukseli, później przechodząc do ekipy seniorskiej i debiutując w Pucharze Belgii. Grał też w reprezentacji kraju w zawodach od U-15 do U-19.

W roku 2017 utalentowany Belg przeniósł się do Holandii, grając dla klubów z Eindhoven, Hagi i Rotterdamu. Aktualnie, od nieco ponad roku rozwija zaś swoją karierę w Polsce. Hervé Matthys jest obrońcą klubu Motor Lublin. Według dostępnych na portalach piłkarskich informacji, ma 184 lub 186 cm wzrostu. Doniesień o jego zarobkach jednak brakuje. Myślicie, że Hervé pasuje do naszej Julii?

