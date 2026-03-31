Ciężarna partnerka Pawła Deląga promuje się w sieci i podkreśla: "Dziecko to nie odpowiedź na społeczną presję"

Aleksandra Kalita
2026-03-31 17:40

Rodzina Pawła Deląga się powiększy. Partnerka aktora pochwaliła się w sieci radosną wiadomością dotyczącą ciąży! Krótko po tym zamieściła kolejny wpis. Tym razem nawiązała do swojej zawodowej działalności. Patrycja Komorowska jest certyfikowaną terapeutką i postanowiła podzielić się profesjonalną obserwacją na temat macierzyństwa.

Paweł Deląg zostanie ojcem. Patrycja Komorowska jest w ciąży

Paweł Deląg (55 l.) długo ukrywał swój związek. Aktor przed laty nie stronił od romansów z pięknymi koleżankami po fachu. Do tej pory jego partnerki były mniej lub bardziej zaznajomione z polskim show-biznesem. W ostatnich latach Deląg raczej unikał medialnego rozgłosu. Chociaż nadal plotkowano o jego związkach, to sam nie komentował tych doniesień.

W 2023 roku w rozmowie z Kubą Wojewódzkim (62 l.) i Piotrem Kędzierskim (43 l.) niespodziewanie potwierdził, że jest w związku. Nie wyjawił jednak tożsamości partnerki. Pierwsze zdjęcie Pawła Deląga i jego ukochanej pokazała w sierpniu 2024 roku... Beata Tadla (50 l.). Kilka tygodni później wspólną fotografią podzielił się również sam aktor. Podpisał je wymownie: "My".

Wybranką aktora jest o dwadzieścia lat młodsza Patrycja Komorowska (36 l.). Para raczej unika medialnego szumu. Rzadko pojawiają się na branżowych imprezach.

W ostatni poniedziałek marca Patrycja zamieściła na swoim profilu na Instagramie post, który wywołał sporo zamieszania. Piękna pani psycholog podzieliła się radosną nowiną o ciąży! Latem razem z ukochanym powitają na świecie pierwszą wspólną pociechę. Paweł Deląg ma już dwóch dorosłych synów. 

Patrycja Komorowska o presji wywieranej na kobietach 

Kilka godzin później opublikowała kolejny wpis. Tym razem nie na prywatnym, ale zawodowym profilu. Patrycja Komorowska jest certyfikowaną psychoterapeutką i właścicielką poradni psychologicznej. Na drugim profilu postanowiła podzielić się bardziej profesjonalną obserwacją. Ukochana Pawła Deląga nawiązała przy tym do komentarzy, które pojawiły się pod postem o ciąży.

Dominowały wśród nich słowa wsparcia oraz gratulacje. Część internautów podkreślała, że "to już najwyższy czas", "już trzeba było się zdecydować" w niebezpośredni sposób przypominając, że Komorowska "ma już swoje lata". 36-latka postanowiła poruszyć w swoim wpisie temat presji społecznej związanej z macierzyństwem i wywieranej na kobietach.

I pomyślałam, jak dużo presji społecznej nadal towarzyszy tematowi macierzyństwa. Dziecko to nie jest odpowiedź na oczekiwania społeczne, rodzinne czy wiek zapisany w metryce. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, gotowość na zmianę i decyzja, która powinna wypływać z własnego miejsca - nie z presji otoczenia - napisała z mocą.

W dalszej części wpisu dodała, że jej pacjentkami często są kobiety, które mocno odczuwają presję związana z tym "co wypada" i "co już powinno się wydarzyć". Komorowska zaznaczyła, że historia każdego z nas toczy się w innym tempie, a macierzyństwo nie jest "spełnianiem cudzego scenariusza". Jest to niezwykle ważna decyzja, którą powinno podjąć się dla siebie, a nie dla innych. Jej wpis spotkał się z bardzo entuzjastycznym odzewem.

