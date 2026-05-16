Pascal Brodnicki wraca po latach do telewizji! I to w wielkim stylu - u boku Magdy Gessler

Pascal Brodnicki, ikona kulinarnych programów telewizyjnych i jeden z pionierów gotowania na ekranie, powraca do TVN w wielkim stylu! Po kilku latach przerwy znany kucharz dołącza do grona jurorów w 15. edycji "MasterChefa". Jego angaż to prawdziwa sensacja dla fanów, którzy z utęsknieniem czekali na jego powrót. Pamiętamy go z programów, które na długo przed telewizyjnym boomem na gotowanie, uczyły Polaków smaków świata. Teraz, po ponad dwóch dekadach obecności w mediach, Pascal Brodnicki znów zasiądzie przed kamerami, tym razem w roli surowego, ale sprawiedliwego oceniającego. W ekskluzywnym wywiadzie dla "Super Expressu", Pascal Brodnicki zdradza, dlaczego zdecydował się na ten wielki powrót, jakie ma oczekiwania wobec uczestników i czego szuka w kulinarnych talentach. To wyznanie z pewnością zaskoczy wielu!

Pascal Brodnicki wraca do telewizji! Pokaże się w nowej roli w

"MasterChefie"!

Dla wielu widzów to właśnie Pascal Brodnicki był pierwszym kulinarnym idolem. Zanim Magda Gessler zyskała popularność, to on wprowadzał Polaków w świat wykwintnych smaków. Teraz, po latach, ponownie stanie przed kamerami, ale w zupełnie nowej roli. W rozmowie z Aleksandrą Pajewską-Klucznik dla "Super Expressu" Pascal Brodnicki wspomina swoje początki i nie kryje radości z powrotu.

- Rzeczywiście moje przygody z telewizją to jest już 22 lata... I bardzo się cieszę, że po kilku latach mogę wrócić właśnie w takim wartościowym programie jak "MasterChef", który jest największym programem kulinarnym na świecie. Jak popatrzymy, gdzie on jest produkowany, na przykład w Australii, w Stanach, on naprawdę jest wszędzie, w mojej Francji też. Bardzo się cieszę, że dostałem taką propozycję

– zdradza Pascal Brodnicki. Decyzja o dołączeniu do jury "MasterChefa" nie była jednak pochopna, choć podjęta szybko. Kucharz przyznaje, że musiał ją przemyśleć, ale czuje się w pełni gotowy na nowe wyzwanie.

- Zastanawiałem oczywiście, bo tak jest w życiu, nie? Ale szybko podejmowałem decyzję, dlatego, że ja uważam, że jestem gotowy, żeby właśnie już oceniać ludzi. Ale też bardzo lubię wspierać ludzi, bardzo lubię zobaczyć jak oni się rozwijają. Ten program jest naprawdę piękny, bo może ktoś z nich, na pewno ktoś z nich w życiu, po prostu zostanie szefem kuchni

– tłumaczy swoją motywację Pascal Brodnicki. To pokazuje, że jego rola w programie będzie nie tylko ocenianiem, ale również mentoringiem dla przyszłych gwiazd kulinarnych.

Jury "MasterChefa". Jak Pascal Brodnicki odnajdzie się wśród gwiazd?

Dołączenie do grona doświadczonych jurorów - Magdy Gessler, Michela Morana i Przemysława Klimy, to spore wyzwanie. Pascal Brodnicki podchodzi do tego jednak z typową dla siebie otwartością i pokorą, bez żadnych uprzedzeń.

- Wiesz co, ja ci powiem, że ja wchodzę bez takiego nastawiania się. Ja po prostu biorę życie ogólnie tak jak jest. Nie zastanawiam się, nie nie robię sobie jakichś a priori. Ja właśnie będę miał okazję ich poznać. Mamy jurorów, którzy naprawdę są zawodowcami, którzy po prostu się znają na fachu, którzy mają swoje doświadczenie, którzy podróżowali i próbowali różnych rzeczy. Bardzo się cieszę i dla mnie to jest honor bić wśród właśnie takich jurorów

– podkreśla nowy juror "MasterChefa". Jego podejście zapowiada świeżą energię w programie. Czego Pascal Brodnicki będzie szukał w uczestnikach 15. edycji "MasterChefa"? Jak sam mówi, będzie wymagający, ale zawsze ludzki. Program na tak wysokim poziomie wymaga znalezienia prawdziwego mistrza.

- Na pewno będę musiał być wymagający, ale wymagający to nie oznacza, że po prostu nie będę ludzki. Ja wiem co to jest zacząć, ale taki program jak "MasterChef", 15. edycja, no to musimy być wymagający, bo mamy znaleźć jedną osobę, która ma dostać tytuł. Na pewno będę też ich wspierał, motywował, edukował na ile mogę – deklaruje gwiazda kuchni.

Czego szuka Pascal Brodnicki w potrawach? Szacunek do składnika i nowe smaki

Jeśli chodzi o smak, Pascal Brodnicki ma bardzo jasne kryteria. Kluczowy jest szacunek do składnika i docenienie pracy rolników.

- Na pewno szacunek do składnika, bo ja od wielu lat mówię, że my, kucharze, bez pracy obszarów wiejskich, bez rolników, bez ludzi, którzy ciężko uprawiają rzemiosło, to to byśmy nic nie robili. W związku z tym na pewno chcę zobaczyć, że ktoś ten składnik będzie szanował. No i oczywiście człowiek najpierw je oczami, więc to musi cię zachęcać do kolejnego kroku, czyli powąchania potrawy i dopiero wtedy smak ci określi, czy to jest to, co lubimy, czy czy nie lubimy

– wyjaśnia. Mimo że Pascal Brodnicki jest znany z francuskiej kuchni, jego wieloletnie doświadczenie w programach takich jak „Smakuj świat z Pascalem” oraz prywatne podróże sprawiły, że jest otwarty na kulinarne nowości.

- Ja oczywiście jestem znany z francuskiej kuchni, ale przez lata programów, które prowadziłem przez wiele lat "Smakuj świat z Pascalem" miałem możliwości poznać różne kultury. Dużo jeżdżę też sam, bez relacji social mediach, bez telewizji i no jestem łasuchem (śmiech). W związku z tym jestem zawsze otwarty na nowe rzeczy i może ktoś da nam coś do spróbowania, który nigdy nie jadłem w życiu. Ja uwielbiam wychodzić ze swojej strefy komfortu albo ze swojej rutyny, bo wtedy to życie jest ładniejsze i piękniejsze i smakuje zdecydowanie lepiej

– podsumowuje Pascal Brodnicki, zapowiadając, że widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek w nowej edycji "MasterChefa".

