Górniak i Steczkowska nie chcą spać w jednym hotelu. Polsat musiał ROZDZIELIĆ divy przed festiwalem w Sopocie

Edyta Górniak kontra Justyna Steczkowska. Konflikt trwa?

Między Justyną Steczkowską (53 l.) i Edytą Górniak (53 l.) od lat tli się niewypowiedziany konflikt. Niby nie ma między nimi otwartej wojny, ale z pewnością nie są też przyjaciółkami. "Złą krew" między wokalistkami czuć we wzajemnych komentarzach. Justyna Steczkowska w tym roku w wywiadzie u Żurnalisty wyznała:

"Edi jest bardzo specyficzna. Ja ją kocham na swój sposób. Wiem, że media zawsze robią zadymę, że się nie lubimy. Ja tego tak nie widzę". Górniak odpowiedziała publicznie, że "przyjmuje to jako komplement".

Polsat musiał rozdzielić Górniak i Steczkowską do osobnych hoteli

Jednak jak udało się dowiedzieć "Super Expressowi" - Polsat Super Hit Festiwal stał się kolejną okazją do drobnej "przepychanki". Poszło o noclegi - divy nie mogą spać w jednym hotelu i stacja musiała je... rozdzielić. Okazuje się, że na prośbę Edyty Górniak załatwiono osobne noclegi dla niej i dla Justyny Steczkowskiej...

- Edyta nie chce by cokolwiek ja rozpraszało przed występem. Chce się skupić wyłącznie na sztuce, a ewentualne spotkania z Justyna mogłyby wytrącić ją z równowagi lub prowokowałyby niepotrzebne pytania dziennikarzy o jakieś konfrontacje. Nie jest jej to potrzebne

- zdradza nam osoba z otoczenia divy.

- U Justyny nie było w ogóle takiego tematu, nie pojawiły się żadne pytania o to z kim dzieli hotel. Oczywiście oba hotele są równie luksusowe

- zapewnia nas z kolei osoba z produkcji. Miło?

