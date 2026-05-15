Wow! Próba jurorska za nami. Czy Alicja Szemplińska zaskoczy Europę w Wielkim Finale?

Eurowizja 2026. Jak Alicja Szemplińska poradziła sobie przed jury?

Próba generalna, oceniana przez sędziów z całej Europy, to kluczowy sprawdzian dla każdego uczestnika. To właśnie ten występ w dużej mierze przesądza o pozycjach artystów. Choć to wydarzenie jest po prostu jednym z biletowanych koncertów w ramach Eurowizji, dla startujących ekip stawka jest najwyższa. Polska reprezentantka przed jury zaprezentowała pełnię swoich możliwości wokalnych i scenicznych.

Polka zachwyca rodzimych artystów. Co na to jurorzy?

Eurowizyjny występ Polki wywołał po półfinale falę pozytywnych reakcji, skutecznie zacierając początkowy sceptycyzm co do "Pray". Udany awans do finałowego etapu potwierdził silną pozycję naszej reprezentacji. Wtorkowy sukces sprowokował liczne słowa uznania ze strony znanych postaci polskiej sceny muzycznej. Dawid Kwiatkowski, Kayah, a także - w rozmowie z Eska.pl triumfatorka Eurowizji Junior, Roksana Węgiel otwarcie komplementowali Szemplińską. Ciepłe słowa napłynęły również od Elżbiety Zapendowskiej, cenionej specjalistki od emisji głosu. Teraz pozostaje czekać, by dowiedzieć się, czy ten entuzjazm udzieli się komisjom z 34 państw oceniających zmagania. Fani liczą na to, że piosenkarka zdoła polepszyć dotychczasowy rekord Polski w systemie głosowania 50:50, który należy do Krystiana Ochmana. W 2022 roku w głosowaniu jurorskim zajął on 14. miejsce z 46 punktami.

Próba dla jurorów przed finałem Eurowizji. Jak wypadła Polska?

Polska reprezentantka wylosowała 18. pozycję w wielkim finale. Podczas decydującej próby dla jurorów Alicja wzięła udział w tradycyjnym przemarszu flag. Muzycznym tłem otwarcia jest połączenie klasycznych wiedeńskich dźwięków oraz nowego wydania ubiegłorocznego zwycięskiego hitu artysty JJ-a.

Na scenie Polka zaprezentowała się tuż po faworytach z Finlandii, a przed artystą z Litwy. Choć sąsiedztwo mocnych konkurentów mogło budzić niepokój, organizacyjna przerwa techniczna między występami fińskiego duetu a polską propozycją może jednak zadziałać na korzyść wokalistki. Na scenie, otoczona przez zespół czterech tancerzy, Szemplińska zaśpiewała fenomenalnie. Co więcej, wzbogaciła imponującą końcówkę utworu o dodatkowe vibrato, udowadniając swój ogromny talent wokalny.

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji: co musisz wiedzieć?

Zmagania muzyczne w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle to efekt ubiegłorocznego zwycięstwa Austrii. W tegorocznej, 70. edycji bierze udział zaledwie 35 państw – to najskromniejsza frekwencja od dwóch dekad, wynikająca m.in. z kontrowersji wokół obecności Izraela w stawce. O statuetkę w decydującym starciu powalczy 25 wykonawców, w tym Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Transmisja finałowego koncertu zaplanowana jest na sobotę, 16 maja, o godzinie 21:00.

Przypominamy o nowych zasadach obowiązujących w konkursie od 2026 roku:

Zmniejszono limit głosów oddawanych z jednego urządzenia lub karty płatniczej z 20 do 10.

Liczba jurorów w poszczególnych krajach wzrosła z 5 do 7, z czego dwoje musi być w wieku 16-25 lat.

Wprowadzono zakaz organizowania kampanii reklamowych zachęcających do masowego głosowania na konkretnego artystę, finansowanych przez podmioty zewnętrzne, takie jak rządy.