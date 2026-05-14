Zapendowska podsumowała występ Szemplińskiej na Eurowizji. Surowo oceniła poziom konkursu

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026

Prezentacja Alicji Szemplińskiej w tegorocznym półfinale Eurowizji 2026 wzbudziła zachwyt nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Widzowie z różnych krajów szybko okrzyknęli ją jedną z najlepszych wokalistek tej edycji. Perfekcyjne wykonanie i świetnie przygotowane widowisko zapewniły Alicji pewne miejsce w wielkim finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Zbliżający się finał zaplanowano na 16 maja, a notowania Polki z każdym dniem szybują w górę.

Głos w sprawie eurowizyjnych szans Alicji zabrała Elżbieta Zapendowska, ekspertka znana z bezlitosnych i celnych recenzji. Choć była jurorka m.in. "Idola" czy "Jak oni śpiewają" zawsze podkreśla swoją niechęć do samego formatu Eurowizji, jej zdanie wciąż traktowane jest nad Wisłą z dużym poważaniem. Słowa, które skierowała pod adresem Szemplińskiej, są niezwykle obiecujące.

Elżbieta Zapendowska o występie Szemplińskiej: Byłam pewna, że przejdzie

Znana trenerka wokalna nie ukrywała, że talent reprezentantki Polski na Eurowizji 2026 zrobił na niej bardzo dobre wrażenie.

"Słuchałam występu Alicji. Uważam, że to bardzo fajna dziewczyna. Świetnie zaśpiewała, jest zdolną wokalistką. Piosenka jest bardzo dobra, więc wszystko się zgadza. Byłam pewna, że przejdzie do finału" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Zdecydowanie gorzej Zapendowska podsumowała ogólny poziom muzyczny reszty uczestników konkursu.

"Poziom Eurowizji był jak zwykle słaby. Było kilka fajnych piosenek (...). Nie mam pojęcia, jak zostaniemy ocenieni w finale, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno być nieźle" - dodała.

Według ekspertki to wybitne umiejętności wokalne są największym atutem Szemplińskiej w starciu z innymi reprezentantami. Zapendowska ciepło wypowiedziała się także o piosence "Pray".

"Ma świetny głos, cudowną barwę, a przede wszystkim w końcu jest to utwór, który pokazuje, jak śpiewa się prawidłowo technicznie i emocjonalnie. Dodatkowo wygląda przepięknie. Trzymam za nią bardzo mocno kciuki. Uważam, że był to występ z ogromną klasą i profesjonalizmem" - podsumowała.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026