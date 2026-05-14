Kinga komentuje zdradę w "Love is Blind". To powiedziała o relacji z Krzyśkiem

Trójkąt Kinga-Malika-Krzysiu w "Love is Blind:Polska"

Internauci już na początku wróżyli "dymy" w trójkącie Krzysztof-Malika-Kinga. Mężczyzna nie ukrywał tego, że na pierwszym miejscu ma Kingę. Para prowadziła dosyć intensywne rozmowy w kabinach. Dziewczyna była nim zauroczona i mówiła wprost, że to też jej numer 1. Krzysztof za to zmienił zdanie jak usłyszał, że Kinga jest lubiana przez wielu chłopaków. Stwierdził, iż przez to jego myśli wracają do jego poprzedniej relacji. Partnerka wtedy miała go zdradzić i zachowywała w relacji z kolegami podobnie do Kingi z innymi uczestnikami. Postanowił jej to napisać w liście, co wywołało u niej złość.

Wtedy Krzysiek postanowił wybrać Malikę, która jak zaznaczał, nie była jego pierwszym wyborem, ale rozsądkiem. Parze od początku się nie układało - nie rozmawiali o uczuciach ani o fundamentalnych sprawach. Krzysztof wolał wszystko omawiać z kolegami, zamiast wyjaśniać tematy z dziewczyną. Malika też za to regularnie go kontrolowała i chciała, aby oboje żyli po jej myśli.

W pewnym momencie wyszło, że Krzysiek zdradził Malikę z... Kingą. Według jego relacji para spotkała się po powrocie z Grecji i doszło między nimi do pocałunku. Choć Malika początkowo wyznała mu uczucie, po czasie nie mogła tego zaakceptować, co doprowadziło do tego, że Krzysztof z nią zerwał. Na spotkaniu wszystkich uczestników wyszło, iż jej były narzeczony nie tylko zdradził ją za pomocą pocałunku, ale również intymnego zbliżenia.

Kinga komentuje sytuację z Krzysiem. Ma z nim kontakt?

Fani nie ukrywali swojego oburzenia zachowaniem nie tylko Krzysia, ale Kingi. Szczególnie wytykano tekst, gdy dziewczyna mówiła, że myślała o uczuciach Maliki w tym wszystkim. W swoim Q&A przyznała, iż wiele tematów nie może ujawnić przed reunionem, czyli m.in. jej relacja z Krzyśkiem po jego zerwaniu z Maliką. Przyznała też, dlaczego tak zachowała się w programie.

- Szczerze mówiąc to byłam w tamtym momencie nim niesamowicie zauroczona. Sprawiał wrażenia właśnie takiego dobrego chłopaka, o dobrym sercu, który podjął decyzję przez brak odpowiedniego poczucia własnej wartości, a ja po prostu miałam nadzieję, że faktycznie żałuje tej decyzji i chce to naprawić. Nawet teraz myślę, że po prostu się w tym wszystkim pogubił i każde z nas przez to ucierpiało - napisała Kinga.

Jednocześnie zaznaczyła, że o jej relacji z Maliką dopiero będzie mogła również opowiedzieć w reunionie.

