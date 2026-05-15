Wypłata Alicji Szemplińskiej za Eurowizję 2026? Prawda o wynagrodzeniu mocno zaskakuje

Konkurs Piosenki Eurowizji przyciąga przed telewizory ponad 150 milionów widzów na całym świecie, będąc jednym z najdłużej emitowanych widowisk tego typu. Każda edycja wiąże się z gigantycznymi wydatkami, które ponoszą Europejska Unia Nadawców, telewizja organizująca daną edycję oraz miasto-gospodarz. Koszty związane z bezpieczeństwem, scenografią, nowoczesnymi technologiami i marketingiem pochłaniają często dziesiątki, a niekiedy setki milionów euro. Z tego powodu powszechnie uważa się, że Eurowizja to doskonałe miejsce do szybkiego wzbogacenia się, a sam występ zapewnia nie tylko popularność, ale i duże zyski finansowe. Jaka jest jednak prawda?

Ile Alicja Szemplińska zarobi w Wiedniu? Można się zdziwić

Mimo ogromnego rozmachu i budżetu całej imprezy, artyści nie mogą liczyć na bezpośrednie korzyści materialne. Uczestnicy Eurowizji za swoje występy nie dostają żadnego wynagrodzenia, a nawet zwycięzca konkursu nie otrzymuje nagrody pieniężnej. Po zdobyciu legendarnego kryształowego mikrofonu artysta nie inkasuje żadnych dodatkowych nagród. Jednak sukces na eurowizyjnej scenie często otwiera nowe drzwi do kariery, co w dłuższej perspektywie może przynieść wymierne korzyści finansowe, nie mówiąc o bezcennym prestiżu związanym z wpisaniem się w 70-letnią historię konkursu. Alicja Szemplińska już zdążyła zarobić coś bardzo ważnego - uznanie i sympatię licznej widowni.

Eurowizja 2026 - Polska w finale. Kiedy wystąpi Alicja Szemplińska?

Tegoroczny, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji gości w Wiener Stadthalle dzięki ubiegłorocznemu triumfowi JJ-a z piosenką "Wasted Love". W tej edycji bierze udział zaledwie 35 państw, co jest najgorszym wynikiem od 2003 roku, a spowodowane jest to bojkotem związanym z obecnością Izraela. W Wielkim Finale zaprezentuje się 25 wykonawców, w tym Alicja Szemplińska, która reprezentuje Polskę z piosenką "Pray". Sobotnia transmisja rozpocznie się 16 maja dokładnie o godzinie 21:00. Szczegółowe wyniki półfinałów, rankingi oraz składy krajowych jury (po siedmiu członków) zostaną ujawnione dopiero w nocy z soboty na niedzielę, tuż po zakończeniu finałowego koncertu.

