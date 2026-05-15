Finał Eurowizji 2026 - kolejność występów. O której godzinie zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Eurowizja 2026: Kolejność startowa w finale 16 maja. Kiedy wystąpi Polska?
Już niedługo rozpocznie się wielki finał Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie w Wiedniu jako osiemnasta w kolejności. Polska reprezentantka wykona swój utwór po występie artystów z Finlandii, a tuż przed kandydatem z Litwy. Łącznie podczas sobotniego finału zobaczymy 25 muzycznych propozycji. Tak prezentuje się oficjalna kolejność startowa Eurowizji 2026:
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nân"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"
Eurowizja 2026. O której godzinie na scenie pojawi się Alicja Szemplińska?
Finałowy występ Alicji Szemplińskiej zaplanowano na sobotę, 16 maja. Skoro nasza reprezentantka startuje z osiemnastym numerem, jej występ na żywo powinien rozpocząć się około godziny 22:40. Widzowie powinni jednak włączyć odbiorniki z lekkim wyprzedzeniem lub po prostu śledzić całe wydarzenie od 21:00, by ocenić rywali. Eurowizyjne zmagania będzie można oglądać na antenie TVP1, w serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.