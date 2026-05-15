Finał Eurowizji 2026 - kolejność występów. O której godzinie zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Eurowizja 2026: Kolejność startowa w finale 16 maja. Kiedy wystąpi Polska?

Już niedługo rozpocznie się wielki finał Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie w Wiedniu jako osiemnasta w kolejności. Polska reprezentantka wykona swój utwór po występie artystów z Finlandii, a tuż przed kandydatem z Litwy. Łącznie podczas sobotniego finału zobaczymy 25 muzycznych propozycji. Tak prezentuje się oficjalna kolejność startowa Eurowizji 2026:

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Niemcy: Sarah Engels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Albania: Alis - "Nân" Grecja: Akylas - "Ferto" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Serbia: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" Francja: Monroe - "Regarde !" Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia - "My System" Cypr: Antigoni - "Jalla" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Austria: Cosmó - "Tanzschein"

Finałowy występ Alicji Szemplińskiej zaplanowano na sobotę, 16 maja. Skoro nasza reprezentantka startuje z osiemnastym numerem, jej występ na żywo powinien rozpocząć się około godziny 22:40. Widzowie powinni jednak włączyć odbiorniki z lekkim wyprzedzeniem lub po prostu śledzić całe wydarzenie od 21:00, by ocenić rywali. Eurowizyjne zmagania będzie można oglądać na antenie TVP1, w serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.