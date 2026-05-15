Finał Eurowizji 2026 - kolejność występów. O której godzinie zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-15 16:46

Przed nami wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w sobotę, 16 maja 2026 roku. Organizatorzy opublikowali oficjalną kolejność startową uczestników. Wiemy już, z jakim numerem na wiedeńskiej scenie zaprezentuje się Alicja Szemplińska. Kiedy dokładnie Europa usłyszy utwór "Pray" i jak wygląda pełna lista artystów?

Eurowizja 2026: Kolejność startowa w finale 16 maja. Kiedy wystąpi Polska?

Już niedługo rozpocznie się wielki finał Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie w Wiedniu jako osiemnasta w kolejności. Polska reprezentantka wykona swój utwór po występie artystów z Finlandii, a tuż przed kandydatem z Litwy. Łącznie podczas sobotniego finału zobaczymy 25 muzycznych propozycji. Tak prezentuje się oficjalna kolejność startowa Eurowizji 2026:

  1. Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  2. Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albania: Alis - "Nân"
  6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  7. Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  12. Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  13. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  15. Francja: Monroe - "Regarde !"
  16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja: Felicia - "My System"
  21. Cypr: Antigoni - "Jalla"
  22. Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  23. Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  25. Austria: Cosmó - "Tanzschein"

Eurowizji 2026 - jak głosować na Polskę 16.05.2026? Numery SMS we wszystkich krajach i głosowanie online

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026. O której godzinie na scenie pojawi się Alicja Szemplińska?

Finałowy występ Alicji Szemplińskiej zaplanowano na sobotę, 16 maja. Skoro nasza reprezentantka startuje z osiemnastym numerem, jej występ na żywo powinien rozpocząć się około godziny 22:40. Widzowie powinni jednak włączyć odbiorniki z lekkim wyprzedzeniem lub po prostu śledzić całe wydarzenie od 21:00, by ocenić rywali. Eurowizyjne zmagania będzie można oglądać na antenie TVP1, w serwisie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

Eurowizja 2026: Polska - Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 17
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA