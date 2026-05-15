Eurowizji 2026 - jak głosować na Polskę 16.05.2026? Numery SMS we wszystkich krajach i głosowanie online

Głosowanie na Polskę na Eurowizji 2026. Główne zasady dla Polonii
W trakcie 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska, wykonując kompozycję "Pray". Zgodnie z regulaminem imprezy, widzowie przebywający na terytorium ojczyzny nie mogą wspierać rodzimego wykonawcy. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku emigrantów zarobkowych oraz turystów przebywających w innych krajach Starego Kontynentu, którzy mogą w pełni wspierać artystkę. Muzyczna rywalizacja o zwycięstwo w finale przypada na 16 maja. Tego wieczoru specjalny system zbierania głosów obejmie 33 uczestniczące kraje, a także wyznaczoną grupę państw zrzeszonych pod szyldem "Rest of the World". Warto dokładnie poznać dostępne metody wsparcia, aby zmaksymalizować ostateczny wynik punktowy polskiej delegacji.
Eurowizja 2026: numery SMS z zagranicy dla Alicji Szemplińskiej
Widzowie oglądający wydarzenie z innych państw mogą wybrać dwie oficjalne ścieżki udzielania wsparcia. Pierwsza opcja to głosowanie internetowe za pośrednictwem platformy www.esc.vote, gdzie wymagane jest użycie lokalnej karty płatniczej przypisanej do danego terytorium. Druga, znacznie bardziej klasyczna metoda, opiera się na wysłaniu wiadomości tekstowej na numer udostępniony przez krajowego nadawcę telewizyjnego. Należy pamiętać, że w polu treści SMS-a trzeba wpisać liczbę 18. Poniżej znajduje się kompletne zestawienie wytycznych dla poszczególnych lokalizacji:
- Dania: wyślij wiadomość pod 1212
- Niemcy: użyj numeru 99599
- Belgia: kontakt pod 6015
- Albania: wpisz numer 54345
- Grecja: wyślij na 54222
- Ukraina: wiadomość na 7576
- Australia: wsparcie wyłącznie przez portal esc.vote
- Serbia: numer docelowy 1557
- Malta: wyślij pod 5061 57
- Czechy: wpisz 906 11 13
- Bułgaria: wiadomość pod 17500
- Chorwacja: użyj numeru 666777
- Wielka Brytania: głosuj poprzez platformę esc.vote
- Francja: kontakt pod 7 21 21
- Finlandia: wyślij na 173005
- Litwa: system internetowy esc.vote
- Szwecja: numer docelowy 72211
- Cypr: wiadomość na 5511
- Włochy: wpisz 475 475 0
- Norwegia: kontakt pod 26900
- Rumunia: wyślij pod 1399
- Austria: użyj numeru 0901 050 25
- Armenia: wpisz 1004
- Azerbejdżan: wiadomość na 9450
- Łotwa: numer docelowy 1897
- Luksemburg: portal internetowy esc.vote
- Szwajcaria: wyślij pod 377
- Estonia: użyj numeru 15415
- Gruzja: kontakt na 95100
- Czarnogóra: wiadomość pod 14741
- Portugalia: wyślij na 54222
- Mołdawia: wsparcie przez serwis esc.vote
- Izrael: system online esc.vote
Kategoria Rest of the World. Jak jeszcze wspierać Polskę na Eurowizji 2026?
Muzyczne widowisko przewiduje także mechanizm partycypacji dla regionów niezgłoszonych oficjalnie do rywalizacji, określany jako wariant "Rest of the World". Europejska Unia Nadawców stworzyła specjalną kategorię ułatwiającą zaangażowanie fanów z państw pozbawionych swoich przedstawicieli na wiedeńskiej scenie. Kluczowym i bezwzględnym wymogiem jest operowanie środkiem płatniczym wydanym przez bank ze wspieranego obszaru, czyli na przykład amerykańską kartą debetową przy próbie wsparcia ze Stanów Zjednoczonych. W gronie terytoriów przypisanych do "reszty świata" odnajdziemy między innymi: Irlandię, Turcję, Kanadę, Węgry, Holandię, Słowację, USA, Hiszpanię, Islandię oraz wiele innych nienależących do bezpośredniej stawki konkursowej.