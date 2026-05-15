Eurowizji 2026 - jak głosować na Polskę 16.05.2026? Numery SMS we wszystkich krajach i głosowanie online

Głosowanie na Polskę na Eurowizji 2026. Główne zasady dla Polonii

W trakcie 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska, wykonując kompozycję "Pray". Zgodnie z regulaminem imprezy, widzowie przebywający na terytorium ojczyzny nie mogą wspierać rodzimego wykonawcy. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku emigrantów zarobkowych oraz turystów przebywających w innych krajach Starego Kontynentu, którzy mogą w pełni wspierać artystkę. Muzyczna rywalizacja o zwycięstwo w finale przypada na 16 maja. Tego wieczoru specjalny system zbierania głosów obejmie 33 uczestniczące kraje, a także wyznaczoną grupę państw zrzeszonych pod szyldem "Rest of the World". Warto dokładnie poznać dostępne metody wsparcia, aby zmaksymalizować ostateczny wynik punktowy polskiej delegacji.

Widzowie oglądający wydarzenie z innych państw mogą wybrać dwie oficjalne ścieżki udzielania wsparcia. Pierwsza opcja to głosowanie internetowe za pośrednictwem platformy www.esc.vote, gdzie wymagane jest użycie lokalnej karty płatniczej przypisanej do danego terytorium. Druga, znacznie bardziej klasyczna metoda, opiera się na wysłaniu wiadomości tekstowej na numer udostępniony przez krajowego nadawcę telewizyjnego. Należy pamiętać, że w polu treści SMS-a trzeba wpisać liczbę 18. Poniżej znajduje się kompletne zestawienie wytycznych dla poszczególnych lokalizacji:

Dania : wyślij wiadomość pod 1212

: wyślij wiadomość pod 1212 Niemcy : użyj numeru 99599

: użyj numeru 99599 Belgia : kontakt pod 6015

: kontakt pod 6015 Albania : wpisz numer 54345

: wpisz numer 54345 Grecja : wyślij na 54222

: wyślij na 54222 Ukraina : wiadomość na 7576

: wiadomość na 7576 Australia : wsparcie wyłącznie przez portal esc.vote

: wsparcie wyłącznie przez portal esc.vote Serbia : numer docelowy 1557

: numer docelowy 1557 Malta : wyślij pod 5061 57

: wyślij pod 5061 57 Czechy : wpisz 906 11 13

: wpisz 906 11 13 Bułgaria : wiadomość pod 17500

: wiadomość pod 17500 Chorwacja : użyj numeru 666777

: użyj numeru 666777 Wielka Brytania : głosuj poprzez platformę esc.vote

: głosuj poprzez platformę esc.vote Francja : kontakt pod 7 21 21

: kontakt pod 7 21 21 Finlandia : wyślij na 173005

: wyślij na 173005 Litwa : system internetowy esc.vote

: system internetowy esc.vote Szwecja : numer docelowy 72211

: numer docelowy 72211 Cypr : wiadomość na 5511

: wiadomość na 5511 Włochy : wpisz 475 475 0

: wpisz 475 475 0 Norwegia : kontakt pod 26900

: kontakt pod 26900 Rumunia : wyślij pod 1399

: wyślij pod 1399 Austria : użyj numeru 0901 050 25

: użyj numeru 0901 050 25 Armenia : wpisz 1004

: wpisz 1004 Azerbejdżan : wiadomość na 9450

: wiadomość na 9450 Łotwa : numer docelowy 1897

: numer docelowy 1897 Luksemburg : portal internetowy esc.vote

: portal internetowy esc.vote Szwajcaria : wyślij pod 377

: wyślij pod 377 Estonia : użyj numeru 15415

: użyj numeru 15415 Gruzja : kontakt na 95100

: kontakt na 95100 Czarnogóra : wiadomość pod 14741

: wiadomość pod 14741 Portugalia : wyślij na 54222

: wyślij na 54222 Mołdawia : wsparcie przez serwis esc.vote

: wsparcie przez serwis esc.vote Izrael: system online esc.vote

Kategoria Rest of the World. Jak jeszcze wspierać Polskę na Eurowizji 2026?

Muzyczne widowisko przewiduje także mechanizm partycypacji dla regionów niezgłoszonych oficjalnie do rywalizacji, określany jako wariant "Rest of the World". Europejska Unia Nadawców stworzyła specjalną kategorię ułatwiającą zaangażowanie fanów z państw pozbawionych swoich przedstawicieli na wiedeńskiej scenie. Kluczowym i bezwzględnym wymogiem jest operowanie środkiem płatniczym wydanym przez bank ze wspieranego obszaru, czyli na przykład amerykańską kartą debetową przy próbie wsparcia ze Stanów Zjednoczonych. W gronie terytoriów przypisanych do "reszty świata" odnajdziemy między innymi: Irlandię, Turcję, Kanadę, Węgry, Holandię, Słowację, USA, Hiszpanię, Islandię oraz wiele innych nienależących do bezpośredniej stawki konkursowej.