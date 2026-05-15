Zasady głosowania na Eurowizji uległy zmianie. Kto z Polski zasiądzie w jury?

Półfinałowe zmagania wyłoniły pełną listę wykonawców, którzy wystąpią w Wielkim Finale tegorocznego konkursu. W sobotę na wiedeńskiej scenie zaprezentują się reprezentanci 25 krajów, a stawką jest statuetka dla zwycięzcy jubileuszowej edycji. Mimo że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji przyniósł sporo kontrowersji i skrajnych emocji, wielu rodaków wierzy, że Alicja Szemplińska ze swoim utworem "Pray" osiągnie świetny wynik. Jak będzie wyglądać głosowanie polskiego jury i kto w nim zasiądzie?

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska w Wielkim Finale

Nasza reprezentantka wywalczyła sobie miejsce w finale podczas pierwszego koncertu półfinałowego. Alicja Szemplińska zaśpiewała 12 maja jako przedostatnia, zdobywając uznanie zarówno jurorów, jak i widzów. Emocji nie brakowało, ponieważ Polska została wyczytana jako ostatni kraj premiowany awansem. Po zasłużonym odpoczynku nasza ekipa wróciła do Wiener Stadthalle na próby przed finałowym koncertem.

Kto w polskim jury? Nowe zasady w komisjach

O tym, kto wygra Eurowizję 2026, zdecydują jurorzy i widzowie z 35 państw biorących udział w konkursie, a także widzowie z innych zakątków globu (jako Reszta Świata z siłą głosu jednego kraju). Kto znajdzie się w polskim jury? Skład komisji eksperckiej zostanie ujawniony dopiero w nocy, tuż po finale. Wiadomo jednak, kto ogłosi punkty z Warszawy – ponownie w tej roli wystąpi radiowa prezenterka, Ola Budka. W wypowiedzi dla serwisu Eska.pl opisała swoje przygotowania do tego zadania i kulisach podawania wyników.

Fani konkursu muszą zwrócić uwagę na istotne zmiany w regulaminie na rok 2026. Od teraz jury w każdym z państw składa się z siedmiu, a nie pięciu ekspertów, z czego co najmniej dwie osoby muszą mieć od 16 do 25 lat. Dodatkowo, po kilku latach zakazu, do komisji ponownie mogli dołączyć dziennikarze muzyczni. Reszta zasad pozostaje bez zmian – eksperci tworzą ranking od najlepszego do najsłabszego występu na podstawie próby generalnej, a następnie specjalny algorytm (średnia wykładnicza) przelicza to na punkty dla najlepszej dziesiątki.

12

Wielki Finał Eurowizji 2026 już w sobotę, 16 maja

Jubileuszowa edycja Eurowizji organizowana jest w Wiener Stadthalle po zeszłorocznym triumfie JJ-a i jego piosenki "Wasted Love". W tym roku rywalizuje jedynie 35 delegacji – co jest najniższym wynikiem od 2003 roku. Ma to związek z bojkotem wywołanym startem reprezentacji Izraela. W finałowej stawce usłyszymy 25 piosenek, w tym propozycję z Polski, czyli "Pray" w wykonaniu Alicji Szemplińskiej. Sobotnia transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00.

Sonda Czy lubisz oglądać Eurowizję? Tak - oglądam preselekcje i konkurs Tak - oglądam tylko konkurs Zależy od konkursu Nie oglądam wcale Nie oglądam z powodu bojkotu Nie mam zdania