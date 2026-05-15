„Chciał do więzienia po emeryturę i telewizor”. Szokujące zeznania konkubiny zabójcy ratownika medycznego

Andrzej Woźniak reporter
Andrzej Woźniak reporter
Piotr Lis
Piotr Lis
2026-05-15 15:12

Szokujące zeznania przed sadem konkubiny zabójcy ratownika medycznego. „Chciał iść do więzienia, bo tam miałby telewizję, dożywotnią emeryturę i opierunek”. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces w sprawie zabójstwa Cezarego L. (†64 l.) ratownika medycznego ze stycznia ubiegłego roku. Na ławie oskarżonych zasiadł Adam Cz. (59 l.), któremu prokuratura zarzuca zasztyletowanie udzielającego mu pomocy medyka i usiłowanie zabójstwa drugiego.

Zarzuty dla Adama Cz.

Oskarżonemu o zabójstwo Adamowi Cz. z Siedlec postawiono dwa zarzuty: zabójstwa ratownika medycznego, oraz usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Za zarzucane mężczyźnie czyny, grozi kara dożywotniego więzienia, a ze względu na motywację zasługującą na szczególne potępienie, dolna granica kary to 15 lat pozbawienia wolności.

W trakcie śledztwa Adam Cz. przyznawał się do zarzutów, jednocześnie zastrzegał, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo był pijany, miał ponad 2,5 promile alkoholu.

Wiem, co się stało kiedy byłem u znajomych konkubiny, ale nie wiem dlaczego to zrobiłem − podtrzymywał w sądzie wcześniejsze zeznania.

Tego popołudnia urwał mi się film, bo popiłem leki wódką − mówi krótko.

Zeznania konkubiny Adama Cz. w sądzie

W piątek (15 maja) w siedleckim Sądzie Okręgowym zeznawała Elżbieta K. (69 l.) konkubina Adama Cz. Powiedziała, że do zabójstwa ratownika doszło w jej mieszkaniu, gdy Adam wezwał pogotowie.

Nie widziałam zbrodni, bo byłam u sąsiadki na imieninach − zapewniała konkubina zabójcy.

− Adama znam od trzech lat. Przed zdarzeniem zwierzał mi się, że odsiedział 16 lat w więzieniu i chciałby tam wrócić, bo ma tylko 800 zł z opieki. Mówił, że za kratkami będzie mu lepiej, bo miałby dożywotnią emeryturę, telewizor, żarcie i opierunek − dodawała.

Przebieg tragicznych wydarzeń w Siedlcach

Do zabójstwa Cezarego L. doszło wieczorem 25 stycznia 2025 roku. 

Dyspozytor medyczny został powiadomiony telefonicznie, że w jednym z mieszkań przy Sobieskiego w Siedlcach przebywa mężczyzna, który potrzebuje pomocy. Na miejscu medycy zastali pijanego 59-latka z raną głowy. Jeden z ratowników zaproponował mężczyźnie założenie szwów w szpitalu. Wtedy zgłaszający Adam Cz. chwycił dwa noże i ugodził ratownika Cezarego L. w klatkę piersiową.

Za chwilę dźgnął nożem w rękę drugiego ratownika Mateusza M. Cezary z raną kłutą klatki piersiowej trafił do szpitala. Niestety jeszcze podczas przygotowania do operacji zmarł w wyniku rozległego urazu serca.

Zabójca ratownika medycznego chciał do więzienia
Galeria zdjęć 36
Pokój Zbrodni - atak na ratownika
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIEDLCE ZABÓJSTWO
SIEDLCE
SĄD OKRĘGOWY