Kultowe pociągi znikają z tras. Koleje Mazowieckie wprowadzają nowoczesny tabor

Historyczne pociągi "Ewusie" wycofane przez Koleje Mazowieckie

Na początku maja spółka Koleje Mazowieckie oficjalnie poinformowała o wycofaniu z eksploatacji wysłużonych elektrycznych zespołów trakcyjnych EZT EW60. Te konkretne składy, które zakończyły swoją służbę z końcem kwietnia, zyskały wśród pasjonatów kolejnictwa niezwykle sympatyczny przydomek "Ewusie".

Historia tych maszyn jest wyjątkowa, ponieważ w Polsce wyprodukowano zaledwie dwa takie egzemplarze. Zbudowano je w 1990 roku we wrocławskich zakładach Pafawag na specjalne zamówienie Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, natomiast Koleje Mazowieckie odkupiły oba pojazdy w 2005 roku. Z biegiem lat maszyny zaczęły jednak sprawiać problemy logistyczne, gdyż nie były przystosowane do obsługi niższych peronów na zmodernizowanych odcinkach. Z tego powodu 30 kwietnia ostatecznie zakończono ich niemal dwudziestoletnią eksploatację u mazowieckiego przewoźnika.

"Te charakterystyczne pociągi były świadkami tysięcy Waszych podróży do pracy, szkoły i do domu. Przez wiele lat budziły największe emocje wśród pasażerów i miłośników kolejnictwa" - podało z nostalgią KM w swoich social mediach.

Nowoczesne składy FLIRT dla Kolei Mazowieckich z fabryki w Siedlcach

Równocześnie z pożegnaniem "Ewusi", w tym samym tygodniu przewoźnik pochwalił się odbiorem pierwszych dziewięciu nowoczesnych jednostek FLIRT. Maszyny te są częścią gigantycznego zamówienia obejmującego aż 75 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a ich produkcja odbywa się w lokalnych zakładach Stadler Polska zlokalizowanych w Siedlcach.

Zgodnie z harmonogramem przewoźnika, w 2026 roku na mazowieckie tory trafią łącznie 53 pociągi tego typu.

W pierwszej kolejności z nowiutkich składów skorzystają osoby podróżujące z Warszawy w kierunku Dęblina, Mińska Mazowieckiego oraz Skierniewic.

„Dostarczenie pierwszych dziewięciu pociągów w tak krótkim czasie, po 22 miesiącach od podpisania kontraktu, to ogromne wyzwanie, ale także powód do wielkiej dumy. Pracujemy pełną parą – z linii produkcyjnej co tydzień wyjeżdża jeden pojazd. W naszych halach dominują dziś biało-żółto-zielone pojazdy dla Kolei Mazowieckich, których w tym roku dostarczymy aż 53” – podkreślił prezes zarządu Stadler Polska Radosław Banach.

Zamówione pociągi FLIRT to pięcioczłonowe, niskopodłogowe jednostki, które oferują podróżnym wysoki standard, w tym klimatyzację, monitoring, Wi-Fi oraz nowoczesne ekrany informacyjne. Na pokładzie znalazły się zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak interkomy alarmowe oraz ogólnodostępne defibrylatory. Każdy skład, osiągający prędkość maksymalną do 160 km/h, będzie mógł jednorazowo zabrać 582 osoby, oferując ponad 261 miejsc siedzących.

Należy podkreślić, że gigantyczna inwestycja w nowy tabor jest w dużej mierze współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej, w tym ze środków pochodzących z KPO.

