Alicja z Ciechanowa walczy w finale Eurowizji. Ci artyści z Mazowsza i Warszawy również tam występowali

Polacy na Eurowizji

Nasz kraj wysyła swoich reprezentantów na Konkurs Piosenki Eurowizji od 1994 roku. O ile debiut wypadł znakomicie, bo podczas imprezy w Dublinie Edyta Górniak omal nie wygrała, zajmując z piosenką "To nie ja!" 2. miejsce, o tyle później było już bardzo różnie - zazwyczaj wracaliśmy z kolejnych edycji z kiepskimi wynikami.

Z uwagi na brak sukcesów w 2000 i 2002 nie wysłaliśmy swoich reprezentantów w ogóle; podobnie było w latach 2012-2013 (choć wówczas oficjalne stanowisko głosiło, że przyczyną braku występu jest... organizacja Euro 2012).

Choć zdarzały się przebłyski (jak 7. miejsce zespołu Ich Troje w 2003 roku, czy 8. miejsce Michała Szpaka w 2016) generalnie żaden z polskich wykonawców nie był w stanie podbić Europy. Czy w tym roku ta tendencja wreszcie się odwróci? Przekonamy się już w sobotę, 16 maja.

Co ciekawe, o wiele lepiej idzie nam na Eurowizji Junior, gdzie wygraliśmy konkurs przeznaczony dla najmłodszych wykonawców już dwukrotnie - i to pod rząd! W 2018 triumfowała Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be”, a w 2019 Viki Gabor z utworem „Superhero”. Z kolei w 2021 roku Sara James z utworem „Somebody” zajęła drugie miejsce.

Artyści z Warszawy i Mazowsza na Eurowizji

Na przestrzeni ponad trzech dekad startów Polaków w Konkursie Eurowizji przez scenę konkursową przewinęło się wielu wykonawców związanych z Mazowszem. Nie inaczej jest w tym roku, gdy eurowizyjną scenę spróbuje podbić Alicja Szemplińska. Młoda artystka urodziła się 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie i to z tym miastem związała swoje wykształcenie i wczesne lata życia.

Ale Alicja nie była pierwsza - z Warszawy pochodzi również reprezentantka Polski podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2024, czyli Luna. Warszawianką jest też Anna Maria Jopek (Eurowizja 1997).

Cleo, która wraz z Donatanem reprezentowała nasz kraj w 2014 roku (wykonali wówczas pamiętną piosenkę „My Słowianie”) urodziła się co prawda w Szczecinie, ale dzieciństwo spędziła na warszawskim Ursynowie.

Z kolei Rafał Brzozowski (Eurowizja 2012) urodził się w Warszawie, ale dorastał w Nowym Dworze Mazowieckim. Mazowieckie korzenie ma też Kasia Kowalska (Eurowizja 1996), która przyszła na świat w Sulejówku pod Warszawą.

Ze stolicą Polski związany jest też Iwan Komarenko ze słynnego zespołu Iwan i Delfin (Eurowizja 2005), który w 2009 roku zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa, a w 2010 został obywatelem naszego kraju.

Nie można również zapomnieć o Edycie Górniak, której znaczna część życia upłynęła właśnie w Warszawie i okolicach. Artystka przez wiele lat mieszkała w stolicy, jak i podwarszawskim Milanówku.

