Wyniki drugiego półfinału Eurowizji 2026. Kto awansował 14.05.2026?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-14 23:40

Eurowizja 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych, trwa w najlepsze. Za nami czwartkowy drugi półfinał, w którym 15 państw walczyło o miejsce w wielkim finale. Do sobotniego, finałowego starcia przeszło 10 z nich. Znamy pełną listę awansujących.

Eurowizja 2026: drugi półfinał. Co wydarzyło się 14 maja?

Pełna lista finalistów Eurowizji 2026 jest już znana! Drugi półfinał prestiżowego konkursu odbył się 14 maja. O awans rywalizowali reprezentanci Bułgarii, Azerbejdżanu, Rumunii, Luksemburga, Czech, Armenii, Szwajcarii, Malty, Łotwy, Danii, Australii, Ukrainy, Albanii, a także Norwegii. Z 15 państw biorących udział w czwartkowym koncercie, do decydującego finału przeszła tylko dziesiątka. Finał zaplanowano na sobotę, 16 maja 2025 roku, na godzinę 21:00. O tym, kto przeszedł dalej, zadecydowali nie tylko widzowie, ale i powracający po trzyletniej przerwie jurorzy. Tym samym poznaliśmy wszystkich artystów, którzy powalczą o zwycięstwo.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - kto wystąpi w finale 16.05.2026? Lista państw, które zawalczą o zwycięstwo

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - WYNIKI. Lista państw w finale po 14.05.2026

Poniżej przedstawiamy zestawienie dziesięciu państw, które jako ostatnie zakwalifikowały się do finału Eurowizji 2026 z drugiego półfinału:

  • Bułgaria reprezentowana przez Darę z utworem "Bangaranga"
  • Rumunia: Alexandra Căpitănescu i piosenka "Choke Me"
  • Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  • Cypr: Antigoni z piosenką "Jalla"
  • Dania: Søren Torpegaard Lund zaśpiewał "Før vi går hjem"
  • Australia: Delta Goodrem zaprezentowała "Eclipse"
  • Ukraina: Leléka z "Ridnym"
  • Albania: Alis w utworze "Nân"
  • Malta: Aidan - "Bella"
  • Norwegia: Jonas Lovv z piosenką "Ya Ya Ya"

Gdzie i kiedy oglądać finał Eurowizji 2026?

Sobotni, decydujący koncert w ramach Eurowizji 2026 rozpocznie się 11 maja 2026 roku punktualnie o 21:00. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć finał za pośrednictwem stacji TVP1 oraz TVP Polonia. Oprócz transmisji telewizyjnej, przewidziano również międzynarodowy stream online na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na platformie YouTube.

Eurowizja 2026 - trofeum
Galeria zdjęć 79
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026