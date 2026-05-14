Wyniki drugiego półfinału Eurowizji 2026. Kto awansował 14.05.2026?

Eurowizja 2026: drugi półfinał. Co wydarzyło się 14 maja?

Pełna lista finalistów Eurowizji 2026 jest już znana! Drugi półfinał prestiżowego konkursu odbył się 14 maja. O awans rywalizowali reprezentanci Bułgarii, Azerbejdżanu, Rumunii, Luksemburga, Czech, Armenii, Szwajcarii, Malty, Łotwy, Danii, Australii, Ukrainy, Albanii, a także Norwegii. Z 15 państw biorących udział w czwartkowym koncercie, do decydującego finału przeszła tylko dziesiątka. Finał zaplanowano na sobotę, 16 maja 2025 roku, na godzinę 21:00. O tym, kto przeszedł dalej, zadecydowali nie tylko widzowie, ale i powracający po trzyletniej przerwie jurorzy. Tym samym poznaliśmy wszystkich artystów, którzy powalczą o zwycięstwo.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - WYNIKI. Lista państw w finale po 14.05.2026

Poniżej przedstawiamy zestawienie dziesięciu państw, które jako ostatnie zakwalifikowały się do finału Eurowizji 2026 z drugiego półfinału:

Bułgaria reprezentowana przez Darę z utworem "Bangaranga"

Rumunia: Alexandra Căpitănescu i piosenka "Choke Me"

Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Cypr: Antigoni z piosenką "Jalla"

Dania: Søren Torpegaard Lund zaśpiewał "Før vi går hjem"

Australia: Delta Goodrem zaprezentowała "Eclipse"

Ukraina: Leléka z "Ridnym"

Albania: Alis w utworze "Nân"

Malta: Aidan - "Bella"

Norwegia: Jonas Lovv z piosenką "Ya Ya Ya"

Gdzie i kiedy oglądać finał Eurowizji 2026?

Sobotni, decydujący koncert w ramach Eurowizji 2026 rozpocznie się 11 maja 2026 roku punktualnie o 21:00. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć finał za pośrednictwem stacji TVP1 oraz TVP Polonia. Oprócz transmisji telewizyjnej, przewidziano również międzynarodowy stream online na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na platformie YouTube.