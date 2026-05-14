Victoria Swarovski olśniła na Eurowizji 2026? 32-latka odsłoniła sporo ciała!

Victoria Swarovski bryluje na Eurowizji 2026. Karierę budowała latami

Informacja o tym, że Victoria Swarovski została wybrana na gospodynię Konkursu Piosenki Eurowizji, wywołała ogromny entuzjazm wśród jej sympatyków. Austriacka prezenterka jest w swoim kraju bardzo popularna. Wszystko wskazuje na to, że podczas finału zaplanowanego na 16 maja uwaga publiczności skupi się w równej mierze na wokalistach, co na samej prowadzącej.

Choć celebrytka jest spadkobierczynią gigantycznego, europejskiego imperium jubilerskiego, zawsze wyraźnie zaznaczała swoją niezależność i samodzielne budowanie pozycji zawodowej. Jej medialna droga wystartowała wcześnie, ponieważ już jako szesnastolatka związała się kontraktem z wytwórnią Sony Music, stawiając pierwsze kroki wokalne. Następnie zawojowała szklany ekran, triumfując w niemieckiej odsłonie programu "Taniec z Gwiazdami" ("Let’s Dance"), by docelowo objąć funkcję jego prowadzącej.

Wiedeńska scena i miliony widzów. Prowadząca Eurowizji zachwyca

Rola gospodyni wszystkich trzech eurowizyjnych koncertów w Wiedniu, czyli obu półfinałów oraz wielkiego finału, to dla niej dotychczas jeden z poważniejszych sprawdzianów zawodowych. Na scenie towarzyszy jej aktor Michael Ostrowski. Producenci widowiska są całkowicie przekonani, że celebrytka doskonale poradzi sobie z presją i rewelacyjnie zaprezentuje się przed widownią szacowaną na ponad 160 milionów osób.

Od czasu oficjalnego ogłoszenia angażu media nieustannie analizują zarówno jej dorobek telewizyjny, jak i wizerunek. Gospodyni słynie z doskonałego gustu, wybierania niezwykle luksusowych kreacji i zamiłowania do błyskotek. Zapatrzeni w nią fani z przymrużeniem oka komentują, że jej suknie przyćmią najmocniejsze światła sceniczne. W internecie wrze od opinii, według których to najatrakcyjniejsza prezenterka festiwalu od lat.

W wywiadach gwiazda otwarcie deklaruje, że praca przy produkcji to urzeczywistnienie jej wielkich marzeń. Nie ukrywa również ogromnej dumy z faktu, że jest wizytówką Austrii podczas jubileuszowej, 70. odsłony konkursu.

Swarovski olśniewa kreacjami na eurowizyjnych półfinałach

Bogate, rodzinne tradycje jubilerskie znalazły swoje pełne odzwierciedlenie podczas obu półfinałowych wieczorów. Każda ze stylizacji, w których Victoria zaprezentowała się na scenie oraz w trakcie działań promujących Eurowizję, błyszczała. Podczas pierwszego koncertu Swarovski postawiła na intensywną, ognistą czerwień, natomiast w drugim półfinale zaprezentowała się w eleganckim beżu. Była też i czarna stylizacja.

Kiedy gwiazda wyglądała lepiej?

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!