Finał "Love is Blind: Polska". Które pary wezmą ślub i przetrwają? Zagłosujcie w SONDZIE

Kasia Kowalska
2026-05-14 21:29

Finał polskiej edycji "Love is Blind" zbliża się wielkimi krokami. Dowiemy się, które pary zdecydują się na ślub. Kto wyjdzie z programu z obrączką na palcu, a komu nie pisane jest szczęście w miłości? Wytypujcie swoich faworytów przed decydującym odcinkiem.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Zasady randkowania według "Love is Blind: Polska"

"Love is Blind: Polska" to adaptacja ogromnie popularnego show z Netflixa. Program ma pokazać, czy wygląd partnera ma znaczenie przy poszukiwaniu prawdziwego uczucia.

Format zupełnie zmienia sposób, w jaki ludzie szukają drugiej połówki. Uczestnicy rozmawiają ze sobą w specjalnych pomieszczeniach, gdzie mogą się jedynie słyszeć. Cel to nawiązanie głębokiej relacji emocjonalnej, bez sugerowania się powierzchownością. Twarz partnera mogą zobaczyć dopiero wtedy, gdy postanowią się zaręczyć. Później przychodzi czas na zmierzenie się z rzeczywistością, co dla wielu par bywa niezwykle trudnym sprawdzianem.

Kto dotarł do finału "Love is Blind: Polska"?

Od 13 maja na platformie Netflix dostępne są kolejne odcinki programu. W tej fazie uczestnicy musieli sprawdzić się we wspólnym, codziennym życiu. Nie brakowało emocji i dramatów. Po tym, jak Krzysztof dopuścił się zdrady, na placu boju pozostały zaledwie cztery duety. W finale zobaczymy: Martę u boku Damiana, Julię i Kamila, Julitę z Jackiem oraz Darię i Filipa.

Do decydującego starcia zostało tylko kilka dni. Widzowie zastanawiają się, czy pary zdecydują się sformalizować swoje związki. Kto powie "tak", a kto rozstanie się w finale? Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie i wytypowania pary, która Waszym zdaniem ma największe szanse na trwałą relację. Wyniki głosowania poznamy 19 maja.

Data finału i odcinka specjalnego "Love is Blind: Polska"

Polska edycja programu składa się z 11 części. Został nam już tylko wielki finał oraz spotkanie uczestników po czasie, tzw. odcinek Reunion. Finałowe starcie będzie można obejrzeć na Netflixie już 20 maja. Kiedy zobaczymy odcinek specjalny, twórcy platformy jeszcze nie zdradzili.

