"Kanapowczynie" przeszły ogromne metamorfozy. Ile schudły uczestniczki programu TTV?

"Kanapowczynie" - Agnieszka i Gabriela

Agnieszka rozpoczynała swoją przygodę w programie "Kanapowczynie" z wagą 89,5 kg. Po kilku miesiącach intensywnej pracy mogła pochwalić się wynikiem o ponad 21 kilogramów mniejszym. Finałowa waga uczestniczki wyniosła 68,1 kg.

W hicie TTV razem z Agnieszką wystąpiła jej córka Gabriela. Jej metamorfoza okazała się jedną z najbardziej poruszających. Na początku zmagała się nie tylko z dodatkowymi kilogramami, ale również z cukrzycą.

W trakcie finału usłyszała od lekarza słowa, które wywołały ogromne emocje:

Miałaś wtedy diagnozę cukrzycy, teraz nie masz cukrzycy.

Gabriela schudła 29,5 kg i zakończyła program z wagą 71,2 kg. Sama przyznała, że był to jeden z najszczęśliwszych momentów w jej życiu.

Ania i Kasia straciły łącznie ponad 50 kilogramów

Ania rozpoczynała udział w "Kanapowczyniach" z wagą 106,5 kg. Dzięki konsekwencji i zmianie stylu życia udało jej się zejść do 78,1 kg. Oznacza to, że schudła niemal 28 kilogramów.

Moje życie nie kończy się na programie, będę dalej na diecie i jeszcze kilka kg zamierzam schudnąć.

Mama Ani również przeszła imponującą przemianę. Kasia zrzuciła prawie 25 kilogramów - ze 106 kg do 81 kg. Efekty były widoczne nie tylko na wadze. Lekarz podczas finału zwrócił uwagę, że uczestniczka wygląda znacznie młodziej. Sama bohaterka nie ukrywała dumy z osiągniętego wyniku i przyznała, że wykonała ogromną pracę.

Julia i Izabela walczyły o zdrowie w "Kanapowczyniach"

Najmłodszą uczestniczką tej edycji była Julia. Startowała z wagą 113,6 kg, a finał programu zakończyła z wynikiem 90,6 kg. Oznacza to, że schudła 23 kilogramy. Mimo dużego sukcesu Julia podkreślała, że chce kontynuować walkę o zdrowie i lepszą formę.

Największą metamorfozę przeszła Izabela, mama Julii. To właśnie ona schudła najwięcej spośród wszystkich uczestniczek programu.

Iza zrzuciła aż 34,1 kg i zakończyła program z wagą 79,2 kg. Lekarz przekazał jej także wyjątkową informację - jej wiek metaboliczny obniżył się aż o 15 lat.

Finał "Kanapowczyń" pokazał, że determinacja i wsparcie bliskich mogą przynieść spektakularne efekty. Uczestniczki udowodniły, że nawet wieloletnie nawyki można zmienić, jeśli ma się odpowiednią motywację. Gratulujemy!

