Eurowizja 2026 - kto wystąpi w finale 16.05.2026? Lista państw, które zawalczą o zwycięstwo

Adrian Rybak
2026-05-12 20:04

Trwa 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, w którym bierze udział 35 państw. Do wielkiego finału trafi 25 uczestników, z czego 5 miejsc zagwarantowano z góry. Pozostała dwudziestka walczy o głosy widzów i jurorów. Kto ostatecznie stanie na scenie 16 maja 2026 roku, by zdobyć główne trofeum? Sprawdź aktualną listę.

Eurowizja 2026: Niemcy - Sarah Engels Eurowizja 2026: Włochy - Sal Da Vinci Eurowizja 2026: Austria - Cosmó Eurowizja 2026: Francja - Monroe
Eurowizja 2026: Finaliści walczą o zwycięstwo

Tegoroczna Eurowizja wielkimi krokami zbliża się do punktu kulminacyjnego, w którym o wygraną powalczy 25 reprezentacji. Pięć krajów ma zapewniony awans bez konieczności rywalizacji w półfinałach. Należą do nich państwa Wielkiej Czwórki (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) oraz Austria jako organizator wydarzenia. Reszta zawodników rywalizuje o 20 przepustek podczas dwóch koncertów eliminacyjnych, z których ostatecznie 10 delegacji pożegna się z marzeniami o triumfie. Finałowe zmagania zaplanowano na 16 maja 2026 roku, a wyłoniony z tego grona zwycięzca Eurowizji otrzyma statuetkę od JJ-a.

Eurowizja 2026: Uczestnicy finału (16.05.2026)

[Lista będzie uzupełniana o kolejne państwa]

  • Austria: Cosmó – "Tanzschein"
  • Francja: Monroe – "Regarde !"
  • Niemcy: Sarah Engels – "Fire"
  • Wielka Brytania: Look Mum No Computer – "Eins, zwei, drei"
  • Włochy: Sal Da Vinci – "Per sempre sì"

Eurowizja 2026: Gdzie obejrzeć finałowy koncert?

Decydujące starcie podczas Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja o godzinie 21:00. Polscy fani będą mogli śledzić to muzyczne widowisko na żywo w telewizji, za sprawą transmisji realizowanej przez TVP1 i TVP Polonia. Ponadto przewidziano oficjalny, międzynarodowy stream internetowy za pośrednictwem serwisu YouTube, na kanale Eurovision Song Contest.

