Eurowizja 2026 - kto wystąpi w finale 16.05.2026? Lista państw, które zawalczą o zwycięstwo

Eurowizja 2026: Finaliści walczą o zwycięstwo

Tegoroczna Eurowizja wielkimi krokami zbliża się do punktu kulminacyjnego, w którym o wygraną powalczy 25 reprezentacji. Pięć krajów ma zapewniony awans bez konieczności rywalizacji w półfinałach. Należą do nich państwa Wielkiej Czwórki (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) oraz Austria jako organizator wydarzenia. Reszta zawodników rywalizuje o 20 przepustek podczas dwóch koncertów eliminacyjnych, z których ostatecznie 10 delegacji pożegna się z marzeniami o triumfie. Finałowe zmagania zaplanowano na 16 maja 2026 roku, a wyłoniony z tego grona zwycięzca Eurowizji otrzyma statuetkę od JJ-a.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026: Uczestnicy finału (16.05.2026)

[Lista będzie uzupełniana o kolejne państwa]

Austria: Cosmó – "Tanzschein"

Francja: Monroe – "Regarde !"

Niemcy: Sarah Engels – "Fire"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer – "Eins, zwei, drei"

Włochy: Sal Da Vinci – "Per sempre sì"

Eurowizja 2026: Gdzie obejrzeć finałowy koncert?

Decydujące starcie podczas Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja o godzinie 21:00. Polscy fani będą mogli śledzić to muzyczne widowisko na żywo w telewizji, za sprawą transmisji realizowanej przez TVP1 i TVP Polonia. Ponadto przewidziano oficjalny, międzynarodowy stream internetowy za pośrednictwem serwisu YouTube, na kanale Eurovision Song Contest.