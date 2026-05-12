Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Mało kto pamięta jej bolesną porażkę w polskich eliminacjach

Alicja Szemplińska przebywa obecnie w Wiedniu, gdzie przygotowuje się do absolutnie najważniejszego występu w swoim dotychczasowym życiu. Wiele osób uważa, że to wydarzenie może całkowicie ukształtować jej muzyczną przyszłość na nadchodzące lata. Piosenkarka miała już reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2020 roku, a teraz ponownie stanie do walki o awans do ostatecznego etapu tego największego muzycznego widowiska na świecie. Artystka zaprezentuje publiczności utwór pod tytułem "Pray", a jej szanse na wejście do finału i zajęcie czołowej lokaty zwiększają się każdego dnia.

Alicja Szemplińska jako idealna kandydatka na Eurowizję

Młoda wokalistka od dłuższego czasu znajdowała się w ścisłym gronie faworytów do reprezentowania naszego kraju w europejskich zmaganiach. Kiedy pojawiały się dyskusje o potencjalnych kandydatach, internauci masowo wskazywali właśnie jej nazwisko. Miała to być pewnego rodzaju rekompensata za przymusowe odwołanie imprezy w 2020 roku i późniejsze wysłanie do holenderskiego Rotterdamu Rafała Brzozowskiego. Część widzów zapomniała jednak o tym, że artystka próbowała ponownie wywalczyć bilet na eurowizyjną scenę w 2023 roku, ale niestety nie odniosła tam pożądanego sukcesu.

Ogromny skandal podczas polskich preselekcji do Eurowizji w 2023 roku

Krajowe eliminacje sprzed kilkunastu miesięcy zapisały się w pamięci widzów jako jedna z największych telewizyjnych afer ostatnich lat. Jann był głównym faworytem do wygranej, jednak ostatecznie przegrał rywalizację z Blanką, co miało swój finał w sądzie. Oburzeni miłośnicy międzynarodowego konkursu stanowczo żądali wówczas upublicznienia szczegółowych kart do głosowania poszczególnych członków komisji jurorskiej.

Niespodziewany start Alicji Szemplińskiej z utworem "new home"

W stawce konkursowej tamtej edycji krajowych eliminacji znalazła się również Alicja Szemplińska. Utalentowana piosenkarka wystartowała w polskich preselekcjach ze swoją piosenką zatytułowaną "new home", a o samym pomyśle wzięcia udziału w zmaganiach nie poinformowała nawet własnej wytwórni płytowej.

„Pomysł, aby ponownie powalczyć o udział w Eurowizji był totalnie spontaniczny. Czasem jednak samo wszystko się składa tak, by dać nam jasne sygnały, aby się odważyć, przerwać samoograniczające nas myśli. A ja po doświadczeniach z 2020 roku miałam dużo obaw i wykluczałam ponowny udział w konkursie. Dziś jestem i zaprezentuję mój singiel Europie - mówiła wtedy.”

Finałowa punktacja nie była dla młodej wokalistki łaskawa. Piosenkarka zakończyła rywalizację dopiero na szóstej pozycji w ogólnym zestawieniu, zdobywając łącznie zaledwie dziesięć punktów, z czego pięć oczek przyznali jej członkowie jury, a dokładnie taką samą wartość dorzucili telewidzowie.

