Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Mało kto pamięta jej bolesną porażkę w polskich eliminacjach

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-12 19:41

Alicja Szemplińska świętuje swój wielki powrót na eurowizyjną scenę, na której ostatecznie nie mogła stanąć kilka lat temu. Piosenkarka zdobyła bilet na konkurs, ale globalna pandemia całkowicie zrujnowała jej plany. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że trzy lata po odwołaniu europejskiego festiwalu wokalistka postanowiła ponownie wziąć udział w krajowych preselekcjach. Wówczas rywalizację zakończyła dopiero w drugiej połowie całej stawki.

Alicja Szemplińska przebywa obecnie w Wiedniu, gdzie przygotowuje się do absolutnie najważniejszego występu w swoim dotychczasowym życiu. Wiele osób uważa, że to wydarzenie może całkowicie ukształtować jej muzyczną przyszłość na nadchodzące lata. Piosenkarka miała już reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2020 roku, a teraz ponownie stanie do walki o awans do ostatecznego etapu tego największego muzycznego widowiska na świecie. Artystka zaprezentuje publiczności utwór pod tytułem "Pray", a jej szanse na wejście do finału i zajęcie czołowej lokaty zwiększają się każdego dnia.

Alicja Szemplińska jako idealna kandydatka na Eurowizję

Młoda wokalistka od dłuższego czasu znajdowała się w ścisłym gronie faworytów do reprezentowania naszego kraju w europejskich zmaganiach. Kiedy pojawiały się dyskusje o potencjalnych kandydatach, internauci masowo wskazywali właśnie jej nazwisko. Miała to być pewnego rodzaju rekompensata za przymusowe odwołanie imprezy w 2020 roku i późniejsze wysłanie do holenderskiego Rotterdamu Rafała Brzozowskiego. Część widzów zapomniała jednak o tym, że artystka próbowała ponownie wywalczyć bilet na eurowizyjną scenę w 2023 roku, ale niestety nie odniosła tam pożądanego sukcesu.

Ogromny skandal podczas polskich preselekcji do Eurowizji w 2023 roku

Krajowe eliminacje sprzed kilkunastu miesięcy zapisały się w pamięci widzów jako jedna z największych telewizyjnych afer ostatnich lat. Jann był głównym faworytem do wygranej, jednak ostatecznie przegrał rywalizację z Blanką, co miało swój finał w sądzie. Oburzeni miłośnicy międzynarodowego konkursu stanowczo żądali wówczas upublicznienia szczegółowych kart do głosowania poszczególnych członków komisji jurorskiej.

Niespodziewany start Alicji Szemplińskiej z utworem "new home"

W stawce konkursowej tamtej edycji krajowych eliminacji znalazła się również Alicja Szemplińska. Utalentowana piosenkarka wystartowała w polskich preselekcjach ze swoją piosenką zatytułowaną "new home", a o samym pomyśle wzięcia udziału w zmaganiach nie poinformowała nawet własnej wytwórni płytowej.

„Pomysł, aby ponownie powalczyć o udział w Eurowizji był totalnie spontaniczny. Czasem jednak samo wszystko się składa tak, by dać nam jasne sygnały, aby się odważyć, przerwać samoograniczające nas myśli. A ja po doświadczeniach z 2020 roku miałam dużo obaw i wykluczałam ponowny udział w konkursie. Dziś jestem i zaprezentuję mój singiel Europie - mówiła wtedy.”

Finałowa punktacja nie była dla młodej wokalistki łaskawa. Piosenkarka zakończyła rywalizację dopiero na szóstej pozycji w ogólnym zestawieniu, zdobywając łącznie zaledwie dziesięć punktów, z czego pięć oczek przyznali jej członkowie jury, a dokładnie taką samą wartość dorzucili telewidzowie.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026
