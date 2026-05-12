Polacy pokochali ją na nowo po 60-tce. Jej "Atramentowa" stała się hymnem nadziei

Anna Szubińska
2026-05-12 19:15

Mało kto przeżył w polskiej kulturze tak niezwykły drugi rozdział kariery. Stanisława Celińska była cenioną aktorką od dekad, ale prawdziwy fenomen wydarzył się dopiero wtedy, gdy wiele osób dawno przestałoby marzyć o nowym początku. Po sześćdziesiątce stała się dla Polaków kimś znacznie więcej niż artystką – symbolem nadziei, czułości i życiowego ocalenia.

Kiedy kilka lat temu Stanisława Celińska zaczęła koncertować z repertuarem pełnym melancholii i prostych emocji, nikt chyba nie spodziewał się, że jej piosenki trafią do tak szerokiej publiczności. A jednak właśnie tak się stało. Ludzie słuchali jej nie dlatego, że miała perfekcyjny głos. Kochali ją, bo brzmiała prawdziwie.

"Atramentowa" zmieniła wszystko

Przełomem okazał się album "Atramentowa", wydany w 2015 roku. To właśnie wtedy Stanisława Celińska wróciła do masowej świadomości z siłą, której mało kto się spodziewał. Płyta – stworzona wspólnie z Maciejem Muraszko – była pełna utworów o kruchości, nadziei, samotności i spokoju odnajdywanym mimo życiowych ran. Największym przebojem stała się piosenka "Atramentowa rumba".

Utwór błyskawicznie zaczął żyć własnym życiem. Dla jednych był kołysanką, dla innych formą pocieszenia. W komentarzach ludzie pisali, że słuchali jej po śmierci bliskich, podczas choroby albo w najtrudniejszych momentach życia. Celińska nie śpiewała jak gwiazdy estrady. Jej siłą była emocja. Każde słowo brzmiało tak, jakby naprawdę zostało przeżyte. Być może właśnie dlatego publiczność jej wierzyła.

Stanisława Celińska nie ukrywała własnych ran

Fenomen Stanisławy Celińskiej nie wziął się znikąd. Widzowie od lat wiedzieli, że za jej spokojem stoi trudna historia. Aktorka otwarcie mówiła o walce z alkoholizmem, depresją i samotnością. Nie próbowała budować wokół siebie legendy idealnej gwiazdy. Wręcz przeciwnie – często podkreślała, że przeszła przez bardzo ciemne momenty. Opowiadała o terapii, kryzysach i próbie odbudowania siebie niemal od początku. W świecie celebrytów, którzy zwykle pokazują wyłącznie sukces, taka szczerość robiła ogromne wrażenie. To właśnie dlatego dla wielu osób stała się kimś więcej niż aktorką czy wokalistką. Ludzie widzieli w niej człowieka, który wie, czym jest cierpienie, ale mimo wszystko nadal wierzy w dobro.

Publiczność znalazła w niej ukojenie

Jej koncerty miały zupełnie inną atmosferę niż typowe występy gwiazd. Nie było blichtru ani popisów. Była za to cisza, skupienie i emocje, które udzielały się całej sali. Widzowie często wychodzili ze łzami w oczach. Ogromną rolę odegrały też teksty piosenek – proste, ale niezwykle trafiające w emocje. Celińska śpiewała o tym, że mimo bólu warto iść dalej, że człowiek zawsze zasługuje na kolejną szansę i że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach można odzyskać spokój. W czasach pełnych pośpiechu i agresji jej twórczość działała jak coś kojącego. Dlatego słuchali jej zarówno seniorzy, jak i młodzi ludzie.

Polska pokochała ją jeszcze mocniej

Choć wcześniej była cenioną aktorką teatralną i filmową, to właśnie późne lata przyniosły jej wyjątkową bliskość z publicznością. Stała się artystką "od emocji" – taką, której ludzie ufali bezwarunkowo. Nie musiała skandalizować ani walczyć o uwagę. Wystarczało, że wychodziła na scenę i zaczynała śpiewać. Miała w sobie coś coraz rzadszego – autentyczność. Dlatego dla wielu osób Stanisława Celińska pozostanie symbolem tego, że życie można zacząć od nowa nawet wtedy, gdy wydaje się już za późno.

