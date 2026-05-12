Zaskakujące fakty o Alicji Szemplińskiej. Miała trenera Michaela Jacksona!

Alicja Szemplińska na Eurowizji. Jej szanse rosną

Dla Alicji Szemplińskiej dzisiejszy występ może okazać się punktem zwrotnym, który na lata zdefiniuje jej artystyczną ścieżkę. Wokalistka, która miała reprezentować Polskę na Eurowizji w 2020 roku, doczekała się wreszcie realizacji swoich marzeń i 12 maja stanie do walki o miejsce w finale. Na wiedeńskiej scenie zaprezentuje kompozycję "Pray", a analitycy wskazują, że jej notowania idą w górę z każdą chwilą. Polska delegacja ma już za sobą próbę generalną. Według relacji obserwatorów, w tym międzynarodowych dziennikarzy, Szemplińska zaprezentowała się zjawiskowo, łącząc perfekcyjny śpiew z choreografią i dopracowanymi wizualizacjami.

Kim jest Alicja Szemplińska?

Mimo że Alicja Szemplińska funkcjonuje w rodzimym show-biznesie już od dłuższego czasu, wiele szczegółów z jej życia wciąż pozostaje tajemnicą. Zgromadziliśmy najważniejsze i te rzadziej przywoływane ciekawostki o naszej kandydatce do zwycięstwa w Eurowizji 2026.

Ile wzrostu ma Alicja Szemplińska?

Piosenkarka może pochwalić się figurą i urodą godną wybiegów mody. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że Alicja mierzy około 170 centymetrów.

Wyjątkowy głos Alicji Szemplińskiej. Uczyła się u mistrza

Tym, co najbardziej wyróżnia Alicję na tle innych wykonawców, jest jej charakterystyczna, głęboka barwa, którą imponowała od wczesnego dzieciństwa. Jej typ głosu to mezzosopran. Warto podkreślić rzadką umiejętność gwiazdy – jej śpiew opiera się na tym samym rezonansie co mowa. Co więcej, Polka szlifowała swój talent pod okiem Setha Riggsa, legendarnego trenera wokalnego Michaela Jacksona! Ten sam ekspert pomagał również Madonnie podczas jej przygotowań do występu w filmie "Evita".

Początki kariery. Tak wyglądała Alicja Szemplińska w przeszłości

Pierwsze kroki na muzycznej scenie Szemplińska stawiała jako młoda dziewczyna w formacie "Hit Hit Hurra!". To właśnie tam usłyszała od Edyty Górniak pełne uznania słowa, że diwa chętnie widziałaby w niej swoją córkę. Prawdziwą trampoliną do sławy okazało się jednak zwycięstwo w dziesiątej, jubileuszowej odsłonie programu "The Voice of Poland". Od tego momentu wokalistka nieprzerwanie cieszy się statusem jednej z najbardziej obiecujących gwiazd na polskim rynku.

