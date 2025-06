Zwycięzca Eurowizji 2025 jest powiązany z Polską! Ma dużo do powiedzenia o polskiej kuchni!

Johannes Pietsch, znany jako JJ, został zwycięzcą Eurowizji 2025. Nie wszyscy wiedzą, że młody piosenkarz ma powiązania z Polską! I to nie tylko pod względem zawodowym, ale również prywatnym. W rozmowie z "Halo, tu Polsat" zdradził, co łączy go z ojczyzną Justyny Steczkowskiej oraz jakie polskie danie lubi najbardziej!