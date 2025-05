Justyna Steczkowska to nie tylko jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek, ale także artystka, która w 2025 roku z dumą reprezentowała nasz kraj na Eurowizji. Choć jej występ w Szwajcarii nie przyniósł Polsce podium, został zapamiętany jako jeden z najbardziej widowiskowych i profesjonalnych w historii naszego udziału w konkursie. Steczkowska zdobyła sympatię zarówno fanów, jak i innych uczestników wydarzenia, pokazując, że wie, czym jest Eurowizja i jak się do niej przygotować. Nic dziwnego, że jej zdanie w sprawie kolejnego reprezentanta Polski budzi zainteresowanie.

W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" Justyna Steczkowska została zapytana o to, kogo widziałaby jako reprezentanta Polski na Eurowizji w 2026 roku. Jej odpowiedź była zdecydowana.

Jest wielu wspaniałych artystów. Ja już mówiłam, że Ralph Kamiński jest taki bardzo oryginalny i uważam, że mógłby się tam sprawdzić, gdyby tylko chciał. Staszek Karpiel-Bułecka to z kolei taka silna góralska nuta, to taki góral z krwi i kości - grający współczesną muzykę z elementami folku, więc takie rzeczy zawsze są dobrze postrzegane... i pokazują kraj z takiej strony, która jest oryginalna tylko dla danego regionu. Nasze piękne kobiety, no i Roksana i Doda... nie wiem, kto tam mógłby jeszcze... z takich charakternych kobiet - mówi nam Justyna Steczkowska.