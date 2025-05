Justyna Steczkowska od miesięcy przygotowywała się do eurowizyjnego występu – show dopracowany był w najdrobniejszym szczególe. Jej piosenka "Gaja" nie tylko podbiła serca fanów, ale stała się także symbolem artystycznego zaangażowania i profesjonalizmu. Choć wynik nie odzwierciedlił wysiłku, publiczność była zgodna – Steczkowska zasłużyła na zdecydowanie wyższe miejsce. Wspierali ją nie tylko widzowie, ale i koleżanki i koledzy z branży, co artystka podkreślała przy każdej możliwej okazji.

Tuż przed występem w Operze Leśnej w Sopocie Justyna Steczkowska odwiedziła studio "halo tu polsat" w nietuzinkowej stylizacji. Miała na sobie porwaną spódnicę i top, który odsłaniał naprawdę sporo. Tam nie tylko opowiedziała o planach na koncert, ale też dała próbkę swojej niesamowitej choreografii – wspólnie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim zatańczyła fragment widowiska. Cichopek aż zdjęła buty, próbując dotrzymać jej kroku!

Teraz nasi fani i w ogóle fani festiwali, muzyki chcą usłyszeć tę piosenkę na żywo, więc oczywiście zrobimy to tak, jak zrobiliśmy na Eurowizji. Będę latać na górze trochę niżej, bo jest niższa scena, ale będzie to występ jeden do jednego. Damy z siebie wszystko. A poza tym też mam nadzieję, że będę miała okazję podziękować ze sceny (...), bo to wy, państwo, najpierw wysłaliście mnie na Eurowizję, a potem jeszcze dodaliście mi i nam wszystkim tyle otuchy, i tak dmuchaliście w skrzydła, że nam się naprawdę chciało pracować dla was" - wyznała Steczkowska.