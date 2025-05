EUROWIZJA 2025. Polacy kombinują, jak głosować na Justynę z kraju. Czy to w ogóle działa?

Co poszło nie tak?!

Wojciech Kostrzewa – to nazwisko powinien znać każdy fan Eurowizji. W 2024 roku współtworzył piosenkę „The Code” dla Nemo, która wygrała cały konkurs. A teraz? Wrócił i zrobił to drugi raz! Polak pracował nad aż dwoma piosenkami w tegorocznym finale: dla Austrii i Szwajcarii! I to Austria, z emocjonalnym „Wasted Love” w wykonaniu JJ zwyciężyła!

Kostrzewa podbija świat

Kostrzewa stoi za muzyką, która podbija rankingi bukmacherów, serwisy streamingowe i serca fanów. Jeśli Austria lub Szwajcaria wygra, to właśnie Polak po raz drugi z rzędu będzie stał za eurowizyjnym triumfem. To nie żart. To fakt.

„Gaja” Justyny Steczkowskiej robiła ogromne wrażenie – mistyczna scenografia, słowiańskie agmy, mocny wokal. Polska ekipa dała z siebie wszystko, ale konkurencja była bezlitosna. I co najbardziej paradoksalne – największym rywalem Justyny Steczkowskiej okazał się inny Polak, Wojciech Kostrzewa!

Steczkowska została pokonana przez rodaka. Ttak, Polska nie wygrała oficjalnie, ale i tak sięgnęła po trofeum. Czy Kostrzewa to najbardziej wpływowy Polak w historii Eurowizji?

Wojciech Kostrzewa, polski kompozytor i producent muzyczny, odegrał znaczącą rolę w przygotowaniach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Jego wkład obejmuje współprodukcję utworu „Wasted Love” zwycięskiej Austrii oraz aranżacje i orkiestracje dla specjalnych występów w półfinałach i finale konkursu.

Współprodukcja „Wasted Love” dla Austrii

Zwycięski „Wasted Love” to utwór wykonywany przez austriackiego artystę JJ (Johannes Pietsch), który reprezentował Austrię w Eurowizji 2025. Piosenka została skomponowana przez JJ, Teodorę Špirić (znaną jako Teya) i Thomasa Thurnera. Produkcją zajęli się Pele Loriano, Thomas Thurner oraz Wojciech Kostrzewa. Kostrzewa odpowiadał również za programowanie i aranżację utworu.

Na swoim profilu na Instagramie Kostrzewa przyznał się także do swojego udziału w kompozycji "Voyage" reprezentantki Szwajcarii, Zoë Më.

I tak Polak wygrał Eurowizję 2025. I to już drugi raz!

