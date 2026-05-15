Finał Eurowizji 2026. O której godzinie zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Adrian Rybak
2026-05-15 14:13

Przed nami decydujące starcie podczas Eurowizji 2026. W sobotę 16 maja 25 krajów zmierzy się w walce o zwycięstwo. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Sprawdzamy, o której godzinie nasza reprezentantka pojawi się na scenie.

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026

Dzięki piosence "Pray" Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026, budząc duże nadzieje na wysoki wynik. Jej prezentacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem na YouTubie i zbiera świetne opinie wśród widzów. Artystka może liczyć na wsparcie rodzimych gwiazd estrady – powodzenia życzą jej m.in. Justyna Steczkowska, Michał Szpak, Kayah, Ralph Kamiński i Cleo. Wokalistka od marca przygotowywała się do swojego występu, a także aktywnie promowała utwór "Pray" poza granicami Polski, uczestnicząc w koncertach przedeurowizyjnych. Zmagania w finale wzbudzają spore emocje, a w sobotę 16 maja wielu polskich fanów będzie śledzić jej występ w telewizji. O jakiej porze zobaczymy ją na ekranach?

Eurowizja 2026: Finał. Kiedy i o której wystąpi reprezentantka Polski?

Finałowy występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 zaplanowano na sobotę, 16 maja. Polska pojawi się na scenie pod koniec stawki, z numerem 18. Oznacza to, że reprezentantka zaśpiewa w okolicach godziny 22:40. Koncert startuje punktualnie o 21:00, więc warto włączyć relację wcześniej, by śledzić także występy konkurentów. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać na żywo w TVP1, na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

Kolejność startowa w finale Eurowizji 2026 (16 maja)

Poniżej pełna lista uczestników wielkiego finału:

  • Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  • Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  • Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  • Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  • Albania: Alis - "Nân"
  • Grecja: Akylas - "Ferto"
  • Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  • Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  • Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  • Malta: Aidan - "Bella"
  • Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  • Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  • Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  • Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  • Francja: Monroe - "Regarde !"
  • Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  • Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  • Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  • Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  • Szwecja: Felicia - "My System"
  • Cypr: Antigoni - "Jalla"
  • Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  • Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  • Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  • Austria: Cosmó - "Tanzschein"
