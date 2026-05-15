Finał Eurowizji 2026. O której godzinie zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026

Dzięki piosence "Pray" Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026, budząc duże nadzieje na wysoki wynik. Jej prezentacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem na YouTubie i zbiera świetne opinie wśród widzów. Artystka może liczyć na wsparcie rodzimych gwiazd estrady – powodzenia życzą jej m.in. Justyna Steczkowska, Michał Szpak, Kayah, Ralph Kamiński i Cleo. Wokalistka od marca przygotowywała się do swojego występu, a także aktywnie promowała utwór "Pray" poza granicami Polski, uczestnicząc w koncertach przedeurowizyjnych. Zmagania w finale wzbudzają spore emocje, a w sobotę 16 maja wielu polskich fanów będzie śledzić jej występ w telewizji. O jakiej porze zobaczymy ją na ekranach?

Alicja Szemplińska poznała ostateczny numer startowy w finale Eurowizji 2026. Jako która wystąpi Polska?

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Eurowizja 2026: Finał. Kiedy i o której wystąpi reprezentantka Polski?

Finałowy występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 zaplanowano na sobotę, 16 maja. Polska pojawi się na scenie pod koniec stawki, z numerem 18. Oznacza to, że reprezentantka zaśpiewa w okolicach godziny 22:40. Koncert startuje punktualnie o 21:00, więc warto włączyć relację wcześniej, by śledzić także występy konkurentów. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać na żywo w TVP1, na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

Kolejność startowa w finale Eurowizji 2026 (16 maja)

Poniżej pełna lista uczestników wielkiego finału:

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

Niemcy: Sarah Engels - "Fire"

Izrael: Noam Bettan - "Michelle"

Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"

Albania: Alis - "Nân"

Grecja: Akylas - "Ferto"

Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

Serbia: Lavina - "Kraj mene"

Malta: Aidan - "Bella"

Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

Chorwacja: Lelek - "Andromeda"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"

Francja: Monroe - "Regarde !"

Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"

Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

Szwecja: Felicia - "My System"

Cypr: Antigoni - "Jalla"

Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

Austria: Cosmó - "Tanzschein"