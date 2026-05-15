Finał Eurowizji 2026. O której godzinie zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Spis treści
Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026
Dzięki piosence "Pray" Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026, budząc duże nadzieje na wysoki wynik. Jej prezentacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem na YouTubie i zbiera świetne opinie wśród widzów. Artystka może liczyć na wsparcie rodzimych gwiazd estrady – powodzenia życzą jej m.in. Justyna Steczkowska, Michał Szpak, Kayah, Ralph Kamiński i Cleo. Wokalistka od marca przygotowywała się do swojego występu, a także aktywnie promowała utwór "Pray" poza granicami Polski, uczestnicząc w koncertach przedeurowizyjnych. Zmagania w finale wzbudzają spore emocje, a w sobotę 16 maja wielu polskich fanów będzie śledzić jej występ w telewizji. O jakiej porze zobaczymy ją na ekranach?
Alicja Szemplińska poznała ostateczny numer startowy w finale Eurowizji 2026. Jako która wystąpi Polska?
Eurowizja 2026: Finał. Kiedy i o której wystąpi reprezentantka Polski?
Finałowy występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 zaplanowano na sobotę, 16 maja. Polska pojawi się na scenie pod koniec stawki, z numerem 18. Oznacza to, że reprezentantka zaśpiewa w okolicach godziny 22:40. Koncert startuje punktualnie o 21:00, więc warto włączyć relację wcześniej, by śledzić także występy konkurentów. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać na żywo w TVP1, na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.
Kolejność startowa w finale Eurowizji 2026 (16 maja)
Poniżej pełna lista uczestników wielkiego finału:
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nân"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"