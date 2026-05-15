Alicja Szemplińska poznała ostateczny numer startowy w finale Eurowizji 2026. Jako która wystąpi Polska?

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026. Jakie ma szanse startując z osiemnastki?

Awans Alicji Szemplińskiej do finału Eurowizji 2026 zapewnił Polsce udział w finale już drugi rok z rzędu. Zaraz po zakończeniu emocjonujących zmagań półfinałowych rozpoczęły się dyskusje na temat możliwego miejsca naszej reprezentantki. W piątkowy poranek Europejska Unia Nadawców ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości, prezentując kompletną kolejność startową wielkiego finału. Okazuje się, że polska propozycja wybrzmi na scenie jako osiemnasta z kolei. Ocena tej sytuacji nie jest jednoznaczna, co wyraźnie pokazuje niezwykle zróżnicowana historia eurowizyjnych triumfów oraz porażek artystów z tym numerem. Wystarczy przypomnieć ubiegłoroczny start Parga z Armenii, który zakończył zmagania dopiero na dalekiej dwudziestej lokacie, by zaraz potem zestawić go ze wspaniałym zwycięstwem Danii w 2013 roku. W tej dekadzie miejsce w czołowej dziesiątce z osiemnastej pozycji zdobyły zaledwie dwa państwa – Litwa w 2021 roku oraz Portugalia trzy lata później. Sytuację Alicji Szemplińskiej komplikuje dodatkowo fakt, że pojawi się na scenie bezpośrednio po reprezentacji Finlandii, uznawanej za największego faworyta do zdobycia kryształowego mikrofonu. Z jednej strony istnieje obawa, że występ poprzedników zbytnio przyćmi polską piosenkę, ale z drugiej – nasza utalentowana wokalistka zaśpiewa w momencie prawdopodobnie najwyższej oglądalności całego show. Ostateczny wpływ tego specyficznego układu na noty jurów i telewidzów pozostaje wciąż wielką niewiadomą.

Eurowizja 2026: kolejność startowa finału

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Niemcy: Sarah Engels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Albania: Alis - "Nân" Grecja: Akylas - "Ferto" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Serbia: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" Francja: Monroe - "Regarde !" Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia - "My System" Cypr: Antigoni - "Jalla" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Austria: Cosmó - "Tanzschein"