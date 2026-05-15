Alicja Szemplińska poznała ostateczny numer startowy w finale Eurowizji 2026. Jako która wystąpi Polska?

Adrian Rybak
2026-05-15 10:57

Wielki finał Eurowizji 2026 zbliża się wielkimi krokami. Na widowiskowej scenie o zwycięstwo powalczy Alicja Szemplińska, która według losowania wystąpi jako osiemnasta z kolei. Miłośnicy muzycznego formatu od dawna analizują, w jakim stopniu pozycja na liście decyduje o ostatecznym triumfie w konkursie. Sprawdziliśmy, co historyczne zestawienia mówią o szansach polskiej artystki na zajęcie wysokiego miejsca.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026. Jakie ma szanse startując z osiemnastki?

Awans Alicji Szemplińskiej do finału Eurowizji 2026 zapewnił Polsce udział w finale już drugi rok z rzędu. Zaraz po zakończeniu emocjonujących zmagań półfinałowych rozpoczęły się dyskusje na temat możliwego miejsca naszej reprezentantki. W piątkowy poranek Europejska Unia Nadawców ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości, prezentując kompletną kolejność startową wielkiego finału. Okazuje się, że polska propozycja wybrzmi na scenie jako osiemnasta z kolei. Ocena tej sytuacji nie jest jednoznaczna, co wyraźnie pokazuje niezwykle zróżnicowana historia eurowizyjnych triumfów oraz porażek artystów z tym numerem. Wystarczy przypomnieć ubiegłoroczny start Parga z Armenii, który zakończył zmagania dopiero na dalekiej dwudziestej lokacie, by zaraz potem zestawić go ze wspaniałym zwycięstwem Danii w 2013 roku. W tej dekadzie miejsce w czołowej dziesiątce z osiemnastej pozycji zdobyły zaledwie dwa państwa – Litwa w 2021 roku oraz Portugalia trzy lata później. Sytuację Alicji Szemplińskiej komplikuje dodatkowo fakt, że pojawi się na scenie bezpośrednio po reprezentacji Finlandii, uznawanej za największego faworyta do zdobycia kryształowego mikrofonu. Z jednej strony istnieje obawa, że występ poprzedników zbytnio przyćmi polską piosenkę, ale z drugiej – nasza utalentowana wokalistka zaśpiewa w momencie prawdopodobnie najwyższej oglądalności całego show. Ostateczny wpływ tego specyficznego układu na noty jurów i telewidzów pozostaje wciąż wielką niewiadomą. 

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026: kolejność startowa finału

  1. Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  2. Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albania: Alis - "Nân"
  6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  7. Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  12. Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  13. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  15. Francja: Monroe - "Regarde !"
  16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja: Felicia - "My System"
  21. Cypr: Antigoni - "Jalla"
  22. Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  23. Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  25. Austria: Cosmó - "Tanzschein"
Eurowizja 2026 - trofeum
