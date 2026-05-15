Alicja Szemplińska poznała ostateczny numer startowy w finale Eurowizji 2026. Jako która wystąpi Polska?

Spis treści
Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026. Jakie ma szanse startując z osiemnastki?
Awans Alicji Szemplińskiej do finału Eurowizji 2026 zapewnił Polsce udział w finale już drugi rok z rzędu. Zaraz po zakończeniu emocjonujących zmagań półfinałowych rozpoczęły się dyskusje na temat możliwego miejsca naszej reprezentantki. W piątkowy poranek Europejska Unia Nadawców ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości, prezentując kompletną kolejność startową wielkiego finału. Okazuje się, że polska propozycja wybrzmi na scenie jako osiemnasta z kolei. Ocena tej sytuacji nie jest jednoznaczna, co wyraźnie pokazuje niezwykle zróżnicowana historia eurowizyjnych triumfów oraz porażek artystów z tym numerem. Wystarczy przypomnieć ubiegłoroczny start Parga z Armenii, który zakończył zmagania dopiero na dalekiej dwudziestej lokacie, by zaraz potem zestawić go ze wspaniałym zwycięstwem Danii w 2013 roku. W tej dekadzie miejsce w czołowej dziesiątce z osiemnastej pozycji zdobyły zaledwie dwa państwa – Litwa w 2021 roku oraz Portugalia trzy lata później. Sytuację Alicji Szemplińskiej komplikuje dodatkowo fakt, że pojawi się na scenie bezpośrednio po reprezentacji Finlandii, uznawanej za największego faworyta do zdobycia kryształowego mikrofonu. Z jednej strony istnieje obawa, że występ poprzedników zbytnio przyćmi polską piosenkę, ale z drugiej – nasza utalentowana wokalistka zaśpiewa w momencie prawdopodobnie najwyższej oglądalności całego show. Ostateczny wpływ tego specyficznego układu na noty jurów i telewidzów pozostaje wciąż wielką niewiadomą.
ZOBACZ TAKŻE: Izrael uderza w Alicję Szemplińską. Co naprawdę wydarzyło się w viralowym momencie na Eurowizji?
Eurowizja 2026: kolejność startowa finału
- Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nân"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leléka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"