Projektantka Kasia Konieczka o gorsecie Alicji Szemplińskiej: "Nie jest milutki dla ciała, ale to jest show"

Katarzyna Konieczka zdradza nam kulisy pracy z Alicją Szemplińską

Katarzyna Konieczka przygotowywała kostiumy dla wielu polskich gwiazd - Dody, Nergala, Justyny Steczkowskiej, Nataszy Urbańskiej, Michała Szpaka, Małgorzaty Rozenek, ale również dla światowych gwiazd, takich jak Lady Gaga, Fergie, Bella Hadid, Marylin Manson czy Madonna. Odpowiadała też za niektóre kostiumy w polskiej edycji „Mask Singer”. Przygotowywała też stroje do filmów, w tym do horrorów. Jej projekty były fotografowane między innymi dla "Vouge".

W Polsce można powiedzieć, że została pierwszym wyborem eurowizyjnych gwiazd. Po zeszłorocznym, niesamowitym kostiumie przygotowanym dla Justyny Steczkowskiej, w tym roku na Eurowizję 2026 ubrała Alicję Szemplińską. O jej metalowym gorsecie mówi cały świat!

- Pomysł na kostium zrodził się już na etapie tworzenia teledysku do piosenki „Pray”. To stylista Alicji pokazał jej moje projekty. Alicja od początku była na „Tak”. W teledysku Dominik Więcek chciał urzeczywistnić swoją wizję Alicji jako monumentalnego posągu, niczym wziętego wprost z muzeum sztuki współczesnej. Do jego pomysłu idealnie pasowały moje metaliczne gorsety. Finalnie razem z Alicją wybrali jeden, o dość klasycznym kroju.

- wspomina w rozmowie z "Super Expressem"początki współpracy z Alicją Szemplińską.

Gorset Alicji Szemplińskiej jest ciężki i wymaga specjalnych narzędzi!

Ostatecznie gorset zyskał dodatkowe elementy po polskich preselekcjach.

- Kiedy okazało się że Alicja wygrała preselekcje i pojedzie do Wiednia kontynuowaliśmy ten pomysł. Dominik chciał go jednak bardzo podkręcić. Powstał gorset bardzo ciężki, z wieloma elementami. Dopasowany do sylwetki Alicji oraz do spektaklu eurowizyjnego jako całości show. Stworzyłam także inne elementy rycerskie do całości looku, jednak finalnie na scenie nie zostały wykorzystane. Mam nadzieję, że Dominik wystylizuje Alicję tak do jakiejś sesji zdjęciowej już po konkursie. Dominik wraz z Alicją dali mi dużo zaufania i komfortu pracy nad liniami i detalami kostiumu. Nie musiałam się spowiadać z każdego detalu

- dodała w rozmowie z nami Katarzyna Konieczka.

Alicja Szemplińska musi cierpieć na scenie?

Konieczka opowiedziała nam też jak wraz ze stylistą Alicji, Dominikiem Więckiem, pracowali by kostium nie tylko pięknie wyglądał, ale też nadawał się do wymagającego występu na scenie Eurowizji w Wiedniu.

- Kostium jest przetestowany na wielu próbach z rampą. Dominik jest kostiumografem więc on ogarnia zadania specjalne. Widzieliśmy już na filmikach zza kulis występów jak operuje narzędziami przy śrubach w gorsecie. To są momenty, których zazwyczaj zwykli zjadacze chleba nie mają okazji zobaczyć, tak jak na przykład tuż przed wielkim wyjściem na MET Galę. Tutaj jest podobnie. To jest scena, show. Artysta ma wizualnie rozbrajać na łopatki, a tego nie da się zapewnić w milutkim dla ciała wygodnym stroju

- wyjaśnia Katarzyna Konieczka. Dominik Więcek zamieścił też w sieci wideo, na którym widać jak łączy śruby na ciele Alicji by wszystko wyglądało idealnie. Oby nie cierpiała za bardzo podczas finału, bo największym atutem Szemplińskiej jest potężny wokal!

