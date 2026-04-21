Pascal Brodnicki pokazał się z nową partnerką. Kucharz zdradził jej imię i wyjawił, że doczekali się dziecka!

Gala Osobowości i Sukcesy Roku to coroczne wydarzenie, podczas którego honorowane są osoby, firmy i instytucje z wyjątkowymi osiągnięciami. Tegoroczna edycja odbyła się w niedzielę, 19 kwietnia, w jednym z warszawskich hoteli. Wśród nagrodzonych znalazł się Pascal Brodnicki - kucharz, osobowość telewizyjna i od niedawna juror "Masterchefa".

Wyróżnienie, które odebrał, miało dla niego szczególne znaczenie. Zbiegło się bowiem z pierwszymi obchodami (ustalonymi na 20 kwietnia) Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Pascal Brodnicki jest synem Francuski i Polaka, dlatego doskonale zna obie kultury. W kraju nad Sekwaną szlifował swoje kulinarne rzemiosło i stamtąd czerpał inspiracje, które ukształtowały jego karierę, a Polska, jak sam podkreśla, dała mu korzenie, siłę i wartości.

Przeczytaj także: Kocha naturę i spokój. A tu taka impreza! Leszek Lichota przyłapany nad ranem z NOWĄ UKOCHANĄ

Pascal Brodnicki pokazał nową partnerkę

Po gali Pascal Brodnicki opublikował na Instagramie wzruszający wpis, w którym nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tego, z kim dzieli życie prywatne.

Marta… dziękuję Ci za miłość, spokój i piękne życie, które razem budujemy. Za naszą córkę i za radość, którą każdego dnia wnosisz do mojego życia.

Kucharz napisał też o ojcu, któremu zawdzięcza "polską część serca", oraz o tym, jak Francja nauczyła go marzeń, a Polska dała korzenie. Wpis zakończył po swojemu - z humorem i klasą:

Niech żyje przyjaźń polsko-francuska. Merci Bardzo.

Nowy rozdział w życiu Pascala Brodnickiego

Pascal Brodnicki był wcześniej związany z Agnieszką Mielczarek, z którą ma syna. Para rozstała się w 2020 roku. Od tamtej pory kucharz niewiele mówił o swoim życiu prywatnym. Teraz okazuje się, że już jakiś czas temu odnalazł szczęście - ma partnerkę Martę i znów został tatą.

Sebastian Fabijański dostaje matrymonialne propozycje od fanek, ale nie ma czasu na miłość