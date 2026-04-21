Pascal Brodnicki pokazał się z nową partnerką. Kucharz zdradził jej imię i wyjawił, że doczekali się dziecka!

Iwona Janczewska
2026-04-21 12:22

W niedzielę w Warszawie odbyła się Gala Osobowości i Sukcesy Roku 2026. Wśród nagrodzonych znalazł się Pascal Brodnicki. Na wydarzeniu nie był sam. Kucharzowi towarzyszyła nowa partnerka Marta. Choć początkowo niewiele było wiadomo na jej temat, Pascal zdradził szczegóły we wpisie w mediach społecznościowych. Okazuje się, że doczekali się już dziecka.

Gala Osobowości i Sukcesy Roku to coroczne wydarzenie, podczas którego honorowane są osoby, firmy i instytucje z wyjątkowymi osiągnięciami. Tegoroczna edycja odbyła się w niedzielę, 19 kwietnia, w jednym z warszawskich hoteli. Wśród nagrodzonych znalazł się Pascal Brodnicki - kucharz, osobowość telewizyjna i od niedawna juror "Masterchefa".

Wyróżnienie, które odebrał, miało dla niego szczególne znaczenie. Zbiegło się bowiem z pierwszymi obchodami (ustalonymi na 20 kwietnia) Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Pascal Brodnicki jest synem Francuski i Polaka, dlatego doskonale zna obie kultury. W kraju nad Sekwaną szlifował swoje kulinarne rzemiosło i stamtąd czerpał inspiracje, które ukształtowały jego karierę, a Polska, jak sam podkreśla, dała mu korzenie, siłę i wartości.

Pascal Brodnicki pokazał nową partnerkę

Po gali Pascal Brodnicki opublikował na Instagramie wzruszający wpis, w którym nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tego, z kim dzieli życie prywatne.

Marta… dziękuję Ci za miłość, spokój i piękne życie, które razem budujemy. Za naszą córkę i za radość, którą każdego dnia wnosisz do mojego życia.

Kucharz napisał też o ojcu, któremu zawdzięcza "polską część serca", oraz o tym, jak Francja nauczyła go marzeń, a Polska dała korzenie. Wpis zakończył po swojemu - z humorem i klasą:

Niech żyje przyjaźń polsko-francuska. Merci Bardzo.

Nowy rozdział w życiu Pascala Brodnickiego 

Pascal Brodnicki był wcześniej związany z Agnieszką Mielczarek, z którą ma syna. Para rozstała się w 2020 roku. Od tamtej pory kucharz niewiele mówił o swoim życiu prywatnym. Teraz okazuje się, że już jakiś czas temu odnalazł szczęście - ma partnerkę Martę i znów został tatą.

Dopasuj bohatera do serialu - "Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Na Wspólnej"
Pytanie 1 z 15
Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska?
