Bogdan Olewicz nie kryje poruszenia w Opolu 2026. Jedno podziękowanie go wzruszyło

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-06 22:38

Za nami piękny jubileusz i wielki koncert dotyczący utworów stworzonych przez Bogdana Olewicza. Jego piosenki wychowują kolejne pokolenia Polaków! Tomasz Sygut nie krył swojego poruszenia, ponieważ ma osobiste powiązania z tekściarzem. A Olewicz? Nie krył poruszenia nie tylko przemową dziennikarza, ale również podejściem widowni.

Kim jest Bogdan Olewicz? 

Bogdan Olewicz to warszawski tekściarz i producent, absolwent handlu zagranicznego SGPiS, który napisał ponad 400 piosenek. Od 1980 roku był kluczowym filarem sukcesu zespołu Perfect, tworząc z Grzegorzem Markowskim i Zbigniewem Hołdysem najważniejsze utwory ery stanu wojennego. Pisał też dla Lady Pank, Anny Jantar, Maryli Rodowicz i Lady Pank. 

Największe hity:

  • Perfect - "Autobiografia";
  • Perfect - "Nie płacz Ewka";
  • Perfect - "Chcemy być sobą";
  • Perfect - "Niewiele ci mogę dać";
  • Perfect - "Kołysanka dla nieznajomej";
  • Urszula - "Malinowy król";
  • Urszula - "Rysa na szkle";
  • Krystyna Prońko - "Ale Aleja Róż";
  • Perfect - "Objazdowe nieme kino";
  • Anna Jantar - "Spocząć".
Stasiek Kukulski Festiwal Opole 2026

Wielki jubileusz Bogdana Olewicza. Poleciały łzy! 

Dokładnie w sobotę, 6 czerwca 2026 roku w Opolu wystąpił tłum polskich gwiazd. Wszystko to z okazji jubileuszu Bogdana Olewicza. Same gwiazdy nie ukrywały swojego poruszenia tym, jak tekściarz wpływał na ich muzykę oraz wrażliwość. Sam Sygut z TVP zaznaczył, że był też jedną z tych osób.

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Mistrzu. Kochamy pana. Powiedziałem panu za kulisami, to spotkanie z legendą, która także mnie muzycznie ukształtowała. Wolałbym panu zaśpiewać i zagrać, niż powiedzieć. Pana teksty ukształtowały życia kilku pokoleń, były drogą do wolności. Dawały nam odwagę znaleźć odpowiedzi - powiedział Tomasz Sygut dyrektor generalny spółki Telewizja Polska w likwidacji.

Bogdan Olewicz nie krył swojego poruszenia. Podziękował wszystkim wokalistom, orkiestrze, telewizji oraz samemu miastu Opolu. Poleciały nawet łzy!

To był wieczór moich marzeń. Dzięki prowadzącym wszystko o mnie wiecie. Doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne. Tak napisane te piosenki, do genialnych muzyk, trafiły do znakomitych wykonawców. Potem trafiały do państwa. Znalazły u was swój kąt. W pamięci, sercu - za to wam dziękuję - podsumował Olewicz. 

Bogdan Olewicz nie kryje łez na Opolu 2026
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